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Camide fotoğraf çekimi sonrası gözaltı kararı

Ankara Başsavcılığı, Kocatepe Camisi'nde fotoğraf çekimi yapan yönetmen ve kadın model hakkında soruşturma başlatılmıştı, yönetmen Bilal Kısa ve model Ezgi Cebeci gözaltına alındı.

Yayınlanma: 11:00 - 15 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Camide fotoğraf çekimi sonrası gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camii’nde çektikleri ve sosyal medyada yayınladıkları fotoğraflar sebebiyle haklarında resmen soruşturma başlatılan Ezgi Cebeci ve Bilal Kısa’nın gözaltına alındığını duyurdu.

YÖNETMENDEN AÇIKLAMALAR

Hakkında soruşturma başlatılan yönetmen Bilal Kısa, Instagram hesabındaki paylaşımında, “Beyaz kırpılmış tişörtün modern asi aurası, işlemeli kırmızı zemin, eteğin ortaya çıkardığı geleneksel zarafetle çarpıcı bir şekilde uyum sağlıyor. Kafasını süsleyen beyaz takke ve boynunu örten 99 boncuklu tesbih, maneviyatın ve iç huzurun vücut bulmuş halini simgeliyor” ifadelerini kullanmıştı.

ÖZÜR MESAJI PAYLAŞTI

Kocatepe Camisi’nde fotoğraf çekimi yapan yönetmen Bilal Gabra Kısa açıklama yaptı.

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