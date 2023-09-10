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Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale başlattı.

Yayınlanma: 20:43 - 10 Eylül 2023 Güncellenme:
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Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale’de Gelibolu’ya bağlı Kavakköy köyünde bulunan makide saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.

Henüz nedeni belli olmayan yangın rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 ilk müdahale aracı, 20 arazöz, 11 su ikmal aracı, 3 dozer, 3 helikopter, 2 uçak, 3 treyler ve toplamda 170 personel ile müdahale başlatıldı.

YANGIN ORMANA SIÇARDI 

Saat 17.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını sürdürülüyor. (DHA)

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