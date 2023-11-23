Çayda ‘bilinçsiz gübreleme’ tehlikesi

Küresel iklim değişikliğinin son yıllarda tarımda rekolte kayıplarına yol açtığı Doğu Karadeniz'de, azot içerikli kompoze gübrelerin aşırı kullanımı kaynaklı bilinçsiz gübreleme de çay tarımını olumsuz etkiliyor.

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Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da 830 bin dekar alanda 1 milyon üreticinin yaş çay üretiminde bulunduğu Doğu Karadeniz’de, küresel iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve hava sıcaklıklarındaki ani değişimler, yaş çay tarımını olumsuz etkiliyor.

Rutubetli ve bol yağışlı iklimlerde yetişen çayda üreticilerin azot içerikli kompoze gübrelere aşırı yönelimi kaynaklı bilinçsiz gübreleme de çay tarımında rekolte kaybına yol açıyor.

Rize Ticaret Borsası tarafından Çay Araştırma Merkezi’nce uzmanlarca yapılan analizlerde; yaş çay sürgünü yapılan tarım toprağında PH değerinin 5,5’tan 3,5 seviyelerine gerilediği belirlendi.

Rize Ziraat Odası’nın yaptığı başka analizde ise toprağın barındırdığı organik madde yapısında azalmalar tespit edildi.

Uzmanlar, çay tarımında verim düşüşünün önüne geçmek için organik gübre kullanılması önerisinde bulundu.

‘VERİM DÜŞÜKLÜĞÜ, YANLIŞ GÜBRELEME’

Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, küresel iklim değişikliğinden çay hasadının da olumsuz yönde etkilediğini belirterek, şöyle konuştu:

-Toprağın PH değeri 5,5 veya 6 oranında lazım. Bunun altına düştüğünde verimsizlik baş gösterir.

-Son günlerde topraktaki organik madde değerlerimizde de düşüş var. Verim düşüklüğü, yanlış gübreleme ve hasat gibi faktörlerle besleniyor. Küresel ısınma, çay tarımında olumsuz etki yaratıyor.

-Doğru gübrelemede, gübre vermeden önce torağın analizlerinin muhakkak yapılması gerekiyor.

-Toprağın neye ihtiyacı varsa bu maddeler toprağa verilmelidir. Aşırı fazla kimyasal gübreler, topraktaki organik madde değerlerini düşürecektir. Bu konuda endişelenmeliyiz.

-Çayı, gelecek nesillere aktarabilmek için planlamalar yapmalı ve bu planlamaları da uygulamalıyız.

‘DAHA KALİTESİZ ÇAY İÇİYORUZ’

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan da topraktaki PH seviyesinin gerekenden düşük oluşunun çay kalitesini etkilediğini belirterek, “Şu anda topraktaki ortalama PH değerimiz 3,5 seviyelerinde. Düzgün, kaliteli ve verimli bir toprakta bu oranı 5,5 seviyelerinde tutmak lazım. Gübre ile sıkıntımız devam ediyor. Eğer bundan vazgeçip, organik gübreye dönüp, toprağın ihtiyacını tespit edip, toprağa onu verebilirsek çayın geleceği daha garanti altında olacaktır. PH değeri düştüğünde olması gereken kaliteden daha kalitesiz bir çay içiyoruz” dedi. (DHA)