Cemal Enginyurt’tan RTÜK’e tepki

DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, KRT, FOX TV, HALK TV, TELE1 kanallarına ceza verileceğinin açıklanması üzerine RTÜK'e tepki gösterdi.

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Cem YILDIRIM / ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e seslendi. Dört TV kanalı için ceza kesileceğini duyuran RTÜK'e tepkisini dile getiren Enginyurt, şunları kaydetti:

“BUNLARIN DERDİ MİLLET DEĞİL”

– Depremin ilk gününden itibaren KRT, FOX TV, HALK TV, TELE1 cansiperane milletimizi bilgilendirmek için tarafsız yayın yapıyor. Tarafsız yayın yapmak RTÜK'ün işine gelmiyor.

– Ne istiyor RTÜK? Ne istiyor Recep Tayyip Erdoğan? Beni methetsinler, beni övsünler, hep benden bahsetsinler istiyor. Kötü şeyler gösterilmesin, yapılmayanlar anlatılmasın, gelmedi denilmesin istiyorlar ama bu dört kanal tarafsız yayın yaptıkça, milletimiz gerçekleri gördükçe, huzursuz oluyorlar, rahatları kaçıyor.

– Bunları derdi millet değil. Bunların derdi maalesef şahsi ikballeri, gelecekleri, kendi partilerinin iktidarı, Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi.

“EBUBEKİR ŞAHİN SENİ KINIYORUM”

– RTÜK'e çağrıda bulunuyorum: Tarafsız yayın yapan bu dört kanala ceza keseceğinizi duyurmuşsunuz. Bu yapacağınız eylem vicdansızlıktır, haksızlıktır, Türk milletine karşı saygısızlıktır. Ebubekir Şahin seni bundan şiddetle men ediyorum, kınıyorum. Milletin haber alma hakkını cezalandıramazsınız. Cezalandırsanız da bir gün gelecek millet sizi cezalandıracak ve hesap vereceksiniz bunu unutmayın!

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