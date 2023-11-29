Cesetler sahile vurmaya devam ediyor

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı kırsal Mazı Mahallesi sahilinde daha önceki iki kişiden sonra bugün de bir erkek göçmenin cesedi bulundu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mazı Mahallesi sahilinde yaklaşık 5 gün önce bulunan ve üzerlerinde elbise olan iki göçmen cesedinin ardından, bugün de balıkçılar tarafından karaya vurmuş bir erkek cesedi bulundu.

Olay yerinde jandarma ve sahil güvenlik ekipleri inceleme yaptı. Erkek cesedinin bir göçmene ait olabileceği belirtildi.

Ceset otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarmanın karadan sahil güvenliğin denizden arama çalışması yaptığı belirtildi.

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