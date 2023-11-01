Çevreciler direndi, JES ihalesine katılan olmadı

Manisa’da 16 mahallenin sınırları içinde yer alan toplam 450 bin dönümlük arazi üzerinde 14 adet jeotermal kaynak ve 2 adet doğal mineral su arama işletme ruhsat sahası ilahesine katılımın olmadığı ortaya çıktı.

İlker KILIÇASLAN

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Tarım arazilerinin yok olmasına ve yeraltı sularının kirlenmesine neden olan Jeotermal Enerji Santralleri'ne (JES) karşı Manisa'daki çevre dernekleri ile çevreci vatandaşların mücadelesi devam ediyor. JES'le karşı Manisa İdare Mahkemesi'nde açılan davalar sürerken, Manisa Valiliği ise il genelinde yeni JES'ler kurulması içi yeni ihalelere çıkıyor.

ÇEVRECİLERİN DİRENDİĞİ İHALEYE KATILIM OLMADI

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Sarıgöl, Gölmarmara, Köprübaşı, Kula, Salihli, Alaşehir, Ahmetli, Şehzadeler, Saruhanlı ve Akhisar ilçelerindeki toplam 16 mahalle sınırları içinde kalan toplam 450 bin dönüm arazideki 14 adet jeotermal kaynak ve 2 adet doğal mineralli su arama işletme ruhsat sahası için Manisa Defterdarlığı'nda 11 Ekim tarihinde ihale gerçekleştirdi.

İhale günü, Manisa Çevre Platformu çatısı altındaki çevre dernekleri ile CHP'liler, Defterdarlık önünde, ihalelerin iptal edilmesi için eylem yaptı. Edinilen bilgilere göre JES ihalelerine hiçbir firmanın katılmadığı ve ihalenin önümüzdeki haftalar içerisinde tekrarlanacağı ortaya çıktı.

“JES'LE KARŞI DUYARLILIKTAN FİRMALAR KORKTU”

11 Ekim tarihindeki ihaleye hiçbir firmanın katılmadığına yönelik kendilerine bilgi geldiğini ifade eden Salihli Çevre Derneği Avukatı Yıldıray Çıvgın, bu durumu firmaların artık JES yapma konusunda çekindiğinin göstergesi olarak değerlendirdi. Manisa'da JES'e karşı vatandaşların duyarlılığının her geçen gün arttığını ve bunun firmaların korkmasına sebep olduğunu söyleyen avukat Çıvgın, “Firmaları ihaleye neden girmediklerini kesin olarak bilmemiz mümkün değil. Manisa'da son dönemlerde JES'le karşı vatandaşlarımızın duyarlılığı artıyor. Manisa halkı bölgesinde artık JES istemiyor. JES'lere karşı mücadelede her geçen gün büyüyor. Bu mücadele de giderek büyümeye başlayınca JES yapacak firmalarda artık bir korku oluştu” dedi.

“KAZANILAN DAVALARDA EN BÜYÜK ETKEN”

Geçtiğimiz aylarda JES'ler için verilen ‘ÇED gerekli değildir' raporlarının iptali için açılan davaların kazanılmasının firmaları tedirgin ettiğini söyleyen avukat Çıvgın sözlerine şöyle devam etti:

“Derneğimiz ve birçok çevreye duyarlı vatandaşlarımızın JES'e karşı açtığı davaların büyük bir çoğunluğunu kazanmaya başladık. JES'ler için verilen ‘ÇED gerekli değildir' raporları artık mahkemeler tarafından iptal ediliyor. Firmalar davalardaki iptal kararlarını görünce yeni JES ihalelerine girmiyorlar.

Eğer JES'ler ile ilgili büyük bir mücadele yürütmeyip davaları açmasaydık, Manisa'da onlarca JES olacaktı. Her yere JES yapılacaktı. O zaman çiftçimiz ne toprağına bir avuç ürününü ekebilecekti ne de tarım arazisi kalacaktı. Zaten şu anda il genelinde faaliyette olan 17 adet JES işletmesi yeteri kadar bulunduğu bölgeki tarım arazilerine ve yer altı sularına zarar veriyor. Eğer açtığımız davalarda iptal kararları alınmasa, biz direniş göstermesek, durum çok dava vahim olurdu.”

“MÜCADELEMİZİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Avukat Çıvgın, JES konusunda açtıkları ve devam eden davalar olduğunu ettiğini belirterek, “Şu anda Salihli ilçemizde kurulması düşünülen 17 adet JES kuyusu için Manisa İdare Mahkemesi’nde açtığımız davada mahkeme, verilen ‘ÇED gerekli değildir' raporu için yürütmeyi durdurma kararı verdi. 8 Kasım'da görülecek davada ise bu raporun iptal edileceği düşüncesindeyiz. Ayrıca Salihli ilçemizde bir firma daha 4 mahalleyi kapsayan yeni 6 tane JES kuyusu için ‘ÇED gerekli değildir' kararı almıştı. Bu kararın iptali için de yeni bir dava daha açtık. Ancak şunu görüyoruz ki onlar JES'i bırakmayacak. Biz de mücadeleyi bırakmayacağız” diye konuştu.