Cezaevleri lebaleb…

Açık cezaevindeki hükümlülerin Covid-19 izinleri sona erdi ve 15 Ağustos'a kadar cezaevine dönmeleri gerekiyor. Türkiye'de ceza infaz kurumlarının toplam kapasitesi 293 bin ancak hali hazırda 314 bin kişi cezaevinde... Yükselen ev fiyatları ve kiralar nedeniyle barınma krizi yaşan Türkiye bir barınma krizini de cezaevlerinde yaşayacak.

Sozcu.com.tr

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Covid-19 izninden açık cezaevine dönmesi gereken hükümlüler için başvuru süresi 15 Ağustos’ta sona eriyor. Bu durumun zaten kapasitenin çok üstünde bir nüfusa ev sahipliği yapan cezaevlerini daha da dolduracak.

SÖZCÜ'nün Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 1 Temmuz 2023 itibariyle Türkiye'de; 278 kapalı, 93 açık, 11 kadın kapalı, 8 kadın açık, 9 çocuk kapalı, 4 çocuk eğitimevi olmak üzere toplam 403 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların toplam kapasitesi 293 bin 473 kişi…

269 YENİ CEZAEVİ YAPILDI

Son 17 yılda 382 ilçe cezaevini kapatan AKP iktidarı, 2016 yılından bu yana yeni ve büyük cezaevlerinin yapımını hız verdi. 2006 – 2023 yıllara arasında 276 yeni cezaevi açılırken bunlarla 221 bin 517 kişilik ilave kapasite yaratıldı.

Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hükümlü ve tutuklu sayısında yaşanan artış nedeniyle hız verilen cezaevi inşaatlarına son 7 yılda milyarlarca lira harcama yapıldı.

Ekonomi kötüleşiyor, eğitim kalitesi bozuluyor; sosyal doku çürüyor; suç ve şiddet artıyor. Bu durumun en net yansıması cezaevleri nüfusunda görülüyor.

AKP iktidarı Türkiye'yi adeta demir parmaklıklarla örüyor ama artan ceza infaz kurumu ‘talebi' karşılamıyor.

Türkiye'deki cezaevlerinin toplam kapasitesi 293 bin kişi ama Mart 2023 sonu itibariyle cezaevlerinde 314 bin 502 kişi bulunuyor.

Adalet Bakanlığı verilerine göre, bu kişilerin 275 bin 965'i hükümlü, 38 bin 537'si tutuklu. Cezaevi nüfusunun 300 bin 253'ü erkeklerden, 12 bin 173'ü kadınlardan, 2 bin76’sı ise çocuklardan oluşuyor.

Cezaevlerindekilerin 96 bin 718'i açık infaz kurumu, 217 bin 784'ü kapalı ceza infaz kurumunda bulunuyor.

AÇIK CEZAEVİNDE NÜFUS ARTACAK

Açık cezaevindeki hükümlülerin Covid-19 izinleri 31 Temmuz itibarıyla sona erdi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen düzenlemeye göre, 31 Temmuz itibarıyla Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan süre denetimli serbestlik altında infaz edilecek.

Ancak denetimli serbestlik tedbiri süresi 5 yıldan fazla olanlar açık cezaevlerine tekrar alınacak. Bu durumdaki hükümlüler, 15 Ağustos’a kadar açık cezaevine dönmek için başvuru yapmak zorunda olacak. Süre içinde başvuru yapmayan ve açık cezaevlerine dönmeyenler kapalı cezaevlerine alınacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, “15 Ağustos akşamına kadar geri döneceklerin başvurmaları gerekiyor. Geri dönecek yaklaşık 21 bin hükümlü var. 21 bin hükümlünün, süresi içinde müracaat etmesi lazım. O süre 15 Ağustos’ta sona eriyor. 15 Ağustos’a kadar müracaat etmeyen hükümlüler haklarını kaybetmiş, direkt kapalı cezaevine gitmiş olurlar.” ifadesini kullanmıştı.

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