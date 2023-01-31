Cezaevlerinde müstehcen-muzır yasaklar: Hükümlüye verilemez

Adalet Bakanlığı, Ceza İnfaz Kurumları yönetmeliğinde bazı değişiklikler yaptı. Mahkumların ödediği elektrik ücretinde mesken tarifesine geçildi. Süreli yayınlar konusunda "Müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmez" hükmü getirildi.

Veli TOPRAK

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Resmi Gazete'de yayınlanan Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkındaki Yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı. Tutuklu ve hükümlüler, kantinden temin etmek suretiyle televizyon, buzdolabı, saç kurutma makinesi ve idarenin onay vereceği sayıda su ısıtıcısı ve vantilatör alabilecek.

Kadın ve çocukların olduğu odalarda ise çamaşır makinesi ve kurutma makinesi de bulundurulabilecek. Yine kurum kantininden alınmak şartıyla USB ve veri depolama özelliği olmayan küçük el radyoları da alınabilecek.

ÇOCUK VE KADINLAR ÖDEMEYECEK

Mahkumların odalarında kullandıkları elektrikli aletler nedeniyle yüksek faturaları ödeniyordu. Ticarethane tarifesi değiştirildi ve yönetmeliğe şu bölüm eklendi:

“Aydınlatma dışındaki elektrik giderleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından mesken abonelikleri için belirlenen ücret tarifesi esas alınarak ceza infaz kurumunca hesaplanan bedel üzerinden hükümlü tarafından karşılanır. Ancak; hükümlü tarafından karşılanacak elektrik gideri, bulunduğu ceza infaz kurumunca gerçekleştirilen elektrik tedarik ihalesi veya işlemi sonucunda belirlenen elektrik birim fiyatının mesken aboneliğinden daha düşük olması halinde düşük olan birim fiyat üzerinden hesaplanır. Çocuk ve kadın hükümlülerin tüm elektrik giderleri kurum bütçesinden ödenir.”

30 PARÇAYI GEÇMEYECEK

Tutuklu ve hükümlülerin giysi ve kullandığı eşyalarda yeni haklar verildi:

“Üç çift ayakkabı, bir çift terlik, bir adet kemer ve gerektiği kadar iç çamaşırı ve çorap ile aynı tür eşyadan 6 adedi geçmeyecek ve toplamda 30 parçayı aşmayacak şekilde; başörtüsü, fular, içlik, havlu, bornoz, palto, manto, mont, ceket, hırka, pantolon, etek, elbise, eşofman, gömlek, kazak, pijama, tişört, kravat…”

TAHRİK EDİCİ YAZI OLAN GİYSİ DE YASAK

Ancak aynı zamanda yeni bir yasak kararı da alındı:

“Terör propagandası içeren veya kurum güvenliği açısından sakıncalı olan, suçu veya suçluyu övücü, suça teşvik, kamuoyunu rencide veya tahrik edici ya da müstehcen içerikli sembol, yazı ve benzeri işaretleri taşıyan giysiler kuruma kabul edilmez.”

Basın İlan Kurumunun ilan ve reklam yasağı koyduğu yayınlar cezaevlerine alınmayacak. Yabancı dilde yayınlanan gazete ve dergiler konusunda Bakanlık yetkili kılındı. ‘Muzır neşriyat yasağı' anlamına gelen yeni yasak da yönetmeliğe şöyle girdi:

“Kurum disiplinini, düzenini veya güvenliğini bozan ya da tehlikeye düşüren, hükümlülerin iyileştirilmesi amacına ulaşmayı zorlaştıran yahut müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmez.”

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