CHP, belediyelere kadına şiddet politikası belgesi sundu…

CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, belediyelere ve yerel yönetimlere; kadına şiddete yönelik 7 maddelik politika belgesi sunduklarını söyledi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 81 il, 973 ilçe kadın kolu başkanı ile eş zamanlı olarak parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı.

Nazlıaka, her türlü şiddete, savaşa, sömürüye karşı meydan okuduklarını söyledi.

Nazlıaka, belediyelere, yerel yönetimlere bir politika belgesi sunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

-Bu politika belgesi aslında ‘ILO 190’ rehberliğinde hazırlanmış olan bir belgedir. ‘ILO 190’, uluslararası çalışma örgütünün iş yerinde şiddete karşı hazırlanmış olan bir sözleşme.

-Biz Türkiye’nin bu sözleşmeyi hazırlamasını dile getirdik; ancak iktidar bunu yapmadı. CHP genel merkezi olarak böyle bir politika belgesini yerel yönetimlerimizle paylaşalım.

-İstanbul Sözleşmesi’nin, ülkemizin taraf olduğu uluslararası diğer sözleşmelerin, anayasal ve diğer mevzuat hükümlerinin ön gördüğü toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tüm düzenlemeleri belediyelerimiz esas alacak.

-Belediye çalışanlarına toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bir farkındalık yaratmak ve bilinci yükseltmek amacıyla eğitimler verilecek.

-Şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kalkması için şiddet mağduru çalışanı daima gözeteceğiz, önceleyeceğiz.

-Kadına yönelik cinsel taciz ve saldırı vakalarında adli makamlara yansıyan esas durumları kabul edeceğiz, takipçisi olacağız.

-Şiddet mağduru çalışan eğer talep ederse ücretsiz psikolojik, ücretsiz hukuk desteği gibi destekleri yerel yönetimler tarafından temin edebilecek.

-Belediye çalışanlarının istihdamında yüzde 50 cinsiyet kotası hedeflenecek. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde etkinliklere katılan kadın çalışanlara işini aksatmamak kaydıyla idari izin verilmesi sağlanacak. (DHA)