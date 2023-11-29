CHP lideri Özel meslek örgütlerini kabul etti

CHP Genel Başkanı Özel, Makine Mühendisleri Odası ve Türk Tabipleri Birliği heyetlerini kabul etti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CHP’den yapılan açıklamada, Özel’in, Yener ve beraberindeki heyeti parti genel merkezindeki makamında kabul ederek, bir süre görüştüğü belirtildi.



Görüşmede, Özel’e, Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç eşlik etti.



Özel ayrıca Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve beraberindeki Merkez Konsey üyelerini kabul etti. CHP’den yapılan açıklamaya göre, Özel, Fincancı ve beraberindeki heyeti, parti genel merkezindeki makamında kabul ederek görüştü.

Görüşmede Özel’e, Genel Başkan yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz ve Gamze Taşcıer ile CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala da eşlik etti. (AA-DHA)