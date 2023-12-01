CHP lideri Özel’den eski vekillere: Eleştirilerinizi bizden esirgemeyin

CHP Genel Başkanı Özel, önceki dönem milletvekilleri ile buluştu. "Lütfen en samimi eleştirilerinizi, yönlendirmelerinizi bizden esirgemeyiniz" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, önceki dönem CHP Milletvekilleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Özel, “Üzerimizden ve partimizin üzerinden elinizi çekmeyiniz. Lütfen en samimi eleştirilerinizi, yönlendirmelerinizi bizden esirgemeyiniz” ifadesini kullandı. Özel, “Esas ortaya koyduğumuz vizyon şu, Atatürk'ün partisine bir daha seçim kaybettirmemek, Atatürk'ün partisini iktidar yapmak. Bunu, yeni ve genç kadrolarla ve daha çok kadınla yapacağımızı söyledik. Bu gerçekten çok önemli. Biz verdiğimiz sözleri tutarak başladık” diye konuştu.

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi'ni Parlamento'da temsil etmiş 83 milletvekili ile bir araya geldi.

Özel, toplantıda yaptığı değerlendirmede, “CHP'nin 14 ve 28 Mayıs'ta geçirdiği seçimlere en az bizim kadar inanan, gayret gösteren, maddi ve manevi destek olan, illerinde üzerine düşeni fazlasıyla yapan, 28 Mayıs akşamı o büyük üzüntüyü ve travmayı en çok yaşayanlarla birlikte olduğuma hiç şüphe yok. Bu salondakilerin en az üçte biri, yapmış olduğum çeşitli açıklamalarda beni yüreklendiren büyüklerimdir. 28 Mayıs'ta büyük bir duygusal kopuşun Türkiye'de yaşandığını sahada hep birlikte biliyoruz. Geçmiş dönemde vekaletini yürüttüğünüz kişilerin ne hissettiğini siz sahada gördünüz. Benim açımdan kolay değildi. 12 yıllık milletvekilliği, 8 yıllık grup başkanvekilliği deneyiminden, bu büyük üzüntüden sonra yeni bir şeyler söylemek ve bunun gerçekten yeni, etkili ve kuvvetli bir değişim olacağını ifade etmek” diye konuştu.

“VİZYONUMUZ ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ İKTİDAR YAPMAK”

Özel, şöyle devam etti:

– Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir daha seçim kaybetmemesi için üzerimize fedakarlık düşerse fedakarlık, sorumluluk düşerse sorumluluğu yerine getireceğiz demiştik. Sorumluluk düştü. Sorumluluğu nasıl yerine getireceğimize ilişkin net bir tanımlama yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin en iyi yönetilen kurumu haline getireceğiz. Ben geçmiş süreçlerdeki kendi yönetim deneyimlerinde bunu yapabileceğime inanıyordum. Esas ortaya koyduğumuz vizyon şu, Atatürk'ün partisine bir daha seçim kaybettirmemek, Atatürk'ün partisini iktidar yapmak. Bunu, yeni ve genç kadrolarla ve daha çok kadınla yapacağımızı söyledik. Bu gerçekten çok önemli. Biz verdiğimiz sözleri tutarak başladık. Yaş ortalaması 43 olan bir Parti Meclisi var. Yaş ortalaması 46 olan bir MYK var. Bizim listemize baktığımızda 3 şey görülecek demiştik. Kadınlar, gençler ve örgüt.

“ÜZERİMİZDEN ELİNİZİ ÇEKMEYİNİZ”

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

– Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk kurultayı bize talep ettiğimiz görevi verdi. Biz başarılı olmak zorundayız. Tecrübeyi reddederek ve deneyimi dışlayarak hiçbir örgüt başarılı olamaz. Toplumda bir yenileşme talebi olduğu ortada. Ancak bu kadar köklü bir kurumun, tecrübeyi ve tecrübenin zamanın imbiğinden süzerek zihninde biriktirdiklerini dile getirmesi ve bizim bundan istifade etmesi bir zaruret. Bunu yapmadığımız takdirde savrulmaya başlarız. Bizim üzerimizden ve partimizin üzerinden elinizi çekmeyiniz. Lütfen en samimi eleştirilerinizi, yönlendirmelerinizi bizden esirgemeyiniz.

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