CHP’de sular durulmuyor, 9 belediye meclis üyesi istifa etti

Kayseri’de CHP listelerinden seçilen 9 belediye meclis üyesi, düzenlediklerin basın toplantısı ile partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Müslüm EVCİ

Kayseri’de Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı görevini yürüten Zeki Özkan'ın mahalle delege seçimleri öncesinde görevden alınarak yerine Feyzullah Keskin'in atanmasıyla başlayan ve delege seçimlerine müdahale edildiği iddialarıyla devam eden tartışmalar bitmek bilmiyor. Yaşananlara tepki gösteren CHP'li 9 belediye meclis üyesi, partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

“SEÇİLEN İL BAŞKANININ GÖREVDEN ALINMASI BİZİ RAHATSIZ ETTİ”

İstifa eden meclis üyeleri adına açıklama yapan Talas Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Ahmet Yörenç, yönetim kurulları ve delege seçim sürecinde yapılan usulsüz uygulamalardan ve muhalif aday gözlemcilerinin sandık başında görev almasının engellenmesinden rahatsızlık duyduklarını belirti. Yörenç, “Bildiğiniz gibi çetin bir seçim sürecini geride bıraktık. Maalesef secim sunucu beklentilerimize uygun sonuçlanmadı. Her yenilginin bir bedeli olmalı. Gelinen noktada bedelin ödenmediği gibi ödenmek istenmediği bellidir. Genel Başkanımızın her fırsatta söylediği, ‘Seçimle gelen seçimle gitmeli' söylemine rağmen il ve ilçe kongrelerine az bir süre kala seçilmiş il yönetiminin görevden alınarak yerine il yönetimi atanması her partili gibi bizleri de rahatsız etmiştir. Özellikle gerekçe ne olursa olsun yönetim kurulları ve delege seçim sürecinde yapılan usulsüz uygulamalardan ve muhalif aday gözlemcilerinin sandık başında görev almasının engellenmesinden rahatsız olduğumuzu belirtiriz” dedi.

“ANTİ DEMOKRATİK UYGULAMALARIN SON BULMASI UMUDUYLA İSTİFA EDİYORUZ”

Talas mahalle delege seçimleri sürecinde yaşanan olaylar nedeniyle İl Kadın Kolları Başkanlığı'ndan istifa eden Mevlüdiye Kayabalı Sunu'ya da destek veren Yörenç şunları söyledi:

“Son genel seçimde sahada aktif görev yapan Kadın Kollar İl Başkanının Talas ilçesi mahalle delege seçiminde bir kadın adaya yapılmaması gereken çirkin davranışları şiddetli şekilde kınıyoruz. Bizler, değerlerinden giderek uzaklaşan, savunduğu ilkeleri hiçe sayan, bu partiye emek verenlere el uzatmayıp, öfke kusan anlayışları kabul etmiyoruz. Bugün bizler kırmadan, kızmadan, bağırmadan sadece demokratik hakkımızı kullanıyor ve birilerinin sesimizi duyması, haksız uygulamaların, parti içindeki çıkmazların, anti demokratik uygulamaların son bulması umudumuzla patimizden istifa ediyoruz. Bilinmesini isteriz ki bizler bir yere gitmiyoruz, Atatürk'ün yolunda ilerleyip, Aydınlık Türkiye uğrunda mücadeleyi de asla terk etmiyoruz.”

