CHP’de Ulusal Afet Strateji toplantısı: Depremi büyüten kurumsal yıkım

CHP’nin düzenlediği Ulusal Afet Stratejisi toplantısı sonrası açıklanan bildiride, “Depremin tahribatını bu derece büyüten temel neden ranta boyun eğen, bilimsel aklı ve toplum yararını görmezden gelen bir kentsel gelişme anlayışı ve afet yönetimindeki büyük koordinasyonsuzluğa yol açan kurumsal yıkımdır” denildi.

Başak KAYA

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Ulusal Afet Stratejisi toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında yayınlanan bildiride özetle şu ifadeler yer aldı:

* “Birçok yerleşim bölgesinde en yoğun yapı stokunun bulunduğu yerlerin depremden en fazla etkilenen bölgeler olması rant odaklı siyasi iradenin çarpık ve denetimsiz yapılaşmaya yol vermesinin bir sonucudur.

* Öte yandan afet yönetimi ve afet lojistiği yanında depreme yönelik kamu yatırımlarının ve hizmetlerinin de deprem sürecinde ayakta kalamamış olması son derece düşündürücüdür.

* Yaşanan yıkım ulusal düzeyde, ekonomik, siyasal, kamu yönetimi, sağlık ve eğitim sistemi yanında afet yönetim anlayışının da yeniden yapılandırılmaya ve güçlendirilmeye ihtiyacı olduğu gerçeğini ortaya çıkartmıştır.”

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