CHP’den Akşener’e ‘İttifak’ yanıtı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in "Biz ittifak sisteminden vazgeçtik. İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz" açıklamasına yanıt verdi.

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda CHP'yi mülteciler konusunda şikayet ettiğini kaydederek, şöyle konuştu:

-Biz sayısı 8,5 milyonu bulan mültecileri ülkemizde istemiyoruz. Net bir şekilde söylüyorum bunu.

-Ne yazıktır ki biz gönderme taahhüdünü halkımıza ve yurttaşlarımıza yapıyoruz. Beyefendi onların bu ülkede kalma taahhütlerini egemen ülkelere yapıyor Birleşmiş Milletler'de. Farkımız bu.

-Biz kendisini mülteci yuvası haline getirdiği ülkemizde, bundan dolayı halkımıza şikayet ediyoruz. O bizi Birleşmiş Milletler'e şikayet ediyor. İşte beyefendi sen bu kadar yerli ve millisin.

Başarır, seçim öncesinde Erdoğan'ın mültecileri gönderme sözü verdiğini ancak şimdi Birleşmiş Milletler'de “Ev sahipliğimize devam edeceğiz” dediğini kaydederek, “Seçim öncesi farklı, bugün farklı. Her konuda olduğu gibi içeride farklı, dışarıda farklı” dedi.

Başarır, hükümetin faiz politikasını da eleştirerek, yeni yapılan zamlara değindi.

Başarır, hızlı trene yapılan zamma dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

-2022'de 183 liraydı hızlı tren. İnsanlar uçağa, otobüse binemez, arabaya zaten binemiyor. Trene biniyor. 183 liradan 1 yılda 430 liraya çıkmış. Şimdi, neyi konuşuyoruz biz. Trenden bahsediyorum, ulaşım. İnsanların en temel ihtiyacı. Beslenmeyi karşılayamıyorsun, barınmayı karşılayamıyorsun.

-Şimdi ulaşımı da karşılayamayacak hale geldiler. Dalga geçiyorlar. Cumhuriyet'in 100. yılında, 29 Ekim'de, emekliye 5 bin lira seyyanen ödenek, para verilecekmiş.

-Cumhuriyetin 100. yılında, aylardır 7 bin 500 liraya mahkum ettiğin emekliye bence 100 bin lira vermelisin. Çünkü 5 aydır sürekli borçlanıyor emekli.

“BİRİNDEN BİRİ YALAN SÖYLÜYOR”

Başarır, kamuya personel alımında mülakatın kalkacağı vaadinin de yerine getirilmediğini kaydederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in çelişkili açıklamalar yaptığına işaret etti.

Başarır, “Birinden biri yalan söylüyor. Birinden biri doğruyu söylemiyor. Ben soruyorum, mülakat kalkacak mı, kalkmayacak mı” dedi.

Başarır, iktidarın öğretmen atamalarında “yandaşları, tarikatlardaki listeleri” atadığını ileri sürerek, , şunları söyledi:

-Bu bakan müsteşarken de sorunlu bir müsteşardı, şimdi de bana göre sorunlu bir bakan. Sakıncalı bir bakan. Müsteşar olduğu dönemde andımızı kaldırdı.

-Milli Eğitim Bakanlığı teftiş sistemini altüst etti. Özel okulda çalışan öğretmenleri asgari ücrete mahkum etti. Yaklaşık olarak ülkenin en gözde okulları, proje okulu uygulamasını kapsama alarak 150 bin öğretmen atamalarını doğrudan bakan tarafından yaptı.

-Öğretmenlerin tamamını torpil ile atadı. Sözleşmeli öğretmenlik getirildi, iş güvencesi yok edildi.

-Tarikat ve cemaatlerin yurtlarına yasal kılıflar atıldı. FETÖ ve PDY'ye şüphesiyle soruşturma başlatılan okulları ziyaret etti bu bakan.

“GİDENE GİTME DEMEYİZ”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başarır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ittifakla ilgili açıklamalarının anımsatılması üzerine şu yanıtı verdi:

-Hayırlı olsun. Kesin böyle bir kararı varsa yapacak hiçbir şey yok. Bir parti böyle bir karar veriyorsa, tek başına yürüyecekse yürüyecektir.

-Biz gidene gitme demeyiz, ille de zorla gel bizimle ittifak da yap demeyiz. Siyasi partiler bu tip kararlar verebilirler. Bunda da özgürlerdir. Ama yarın, 31 Mart'tan sonra 2024. Çok çok farklı bir sonuç çıkabilir.

-Çok başarısız olabilirler, çok başarılı olabilirler. Bunun da bedelini kendi tabanlarına ve halka verirler diye düşünüyorum.

Başarır, CHP'nin İzmir ve Konya kongrelerinde yaşanan olaylara ilişkin şöyle konuştu:

-Bizleri de üzdü ama bir hatırlayın, son 1 yıl içinde AKP'nin de İYİ Parti'nin de kongrelerinde çok sert tartışmalar oldu. Liste tartışmaları oldu. Maalesef bu tip kongrelerde tüm partilerde bu tartışmalar oluyor.

-Benim dileğim ve muradım olmaması. Bunu bir yere bırakalım. Bu konuda blok ve çarşaf liste delegenin vereceği karardır.

-Ben çarşaf listeyi isterim, daha geniş bir alanda uzlaşı ile sonuç vereceğini düşünüyorum. Ama sonuçta 2 yöntem de önemli yöntem.

2 yönteme de kararı il ve ilçe delegeleri, kurultayda da kurultay delegeleri veriyor. (ANKA)