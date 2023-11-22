CHP’den Erdoğan’a 50+1 göndermesi: Bahçeli üçüncü kez ayar veriyor

CHP Grup Başkanvekili Başarır, Erdoğan'ın başlattığı 50+1 tartışmasında Bahçeli'nin sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı'nın sessizliğine dikkati çekti. Başarır "Bahçeli grupta bir yaygara yapıp bağırıyor, uçaktan indiği zaman da bu konudan bahsedemeyecek duruma geliyor" dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, cumhurbaşkanı seçimindeki “yüzde 50+1” tartışmalarına ilişkin, “Türkiye’nin ekonomiden, dış politikadan, yoksulluktan şeffaflığa kadar çok önemli sorunları var. Bunun sebebi işte bu ucube sistemdir. Asıl tartışılması gereken budur” dedi.

“ÜÇÜNCÜ KEZ AYAR VERİYOR”

Başarır, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin cumhurbaşkanı seçiminden önce konuşması gereken daha önemli sorunları olduğunu söyledi. Son günlerdeki “yüzde 50+1” tartışmalarına değinen Başarır “Ben Recep Tayyip Erdoğan’a üzülüyorum. Bu konuyu önce gündeme getiriyor, Devlet Bahçeli grupta bir yaygara yapıp bağırıyor, uçaktan indiği zaman da bu konudan bahsedemeyecek duruma geliyor” diye konuştu.

Türkiye’nin ekonomiden, dış politikadan, yoksulluktan şeffaflığa kadar çok önemli sorunları olduğunu ifade eden Başarır, “Bunun sebebi işte bu ucube sistemdir. Asıl tartışılması gereken budur. Ne yazık ki bu ülkenin Cumhurbaşkanı bir rahatsızlığını tartışmaya açıyor. Küçük ortağı ona, herhalde üçüncü kez oldu, bir ayar veriyor, konuşamayacak hale geliyor” görüşünü savundu.

“TUNÇ SOYER’İN YANINDAYIZ”

İçişleri Bakanlığı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu etkinliklerindeki konuşmasında Vahdettin’e hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattığını kaydeden Başarır “İçişleri Bakanı, görüntülere bakacakmış ve bir karar verecekmiş. İçişleri Bakanı’na ilk tavsiyem; görüntülere bakmadan hepimizin onuru, gururu, bir anlamda yol haritası olan Nutuk’u okuması. Önce Nutuk’u okusun, ondan sonra görüntüleri incelesin” ifadelerini kullandı.

Soyer’in, Nutuk’un bir bölümündeki cümleleri İzmir’in kurtuluş gününde sarf etmesinin soruşturma konusu olmasının iktidar için bir “utanç” olduğunu öne süren Başarır, “O soruşturma Tunç Soyer’i değil Nutuk’u, Ata’mızın sözlerini soruşturuyor. Her şekilde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’mızın sözlerinin arkasındayız, yanındayız” dedi. (AA)

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