CHP’den memur ve emekliler için önerge

CHP, memur ve emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin belirlenmesi için TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

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CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç; TÜİK'in enflasyonu düşük hesaplamasının ücretli kesimin gelirlerinde yol açtığı erimenin tespit edilmesi, yüzde 25 olarak açıklanan maaş artışı ile enflasyon altında ezilmeye mahkum edilen memur ve emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin belirlenmesi için TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzalarıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan araştırma önergesinde şöyle denildi:

“TÜİK'İN AÇIKLADIĞI ENFLASYON ORANLARININ GERÇEK HAYATTA BİR KARŞILIĞI BULUNMUYOR”

*“Tek adam rejiminin, ülke yönetimindeki başarısızlığını, adaletsiz, hukuksuz, akıl dışı politikalarla yol açtığı ekonomik çöküşü ve yoksullaşmayı gizlemek için TÜİK ve diğer kuruluşların görev ve yetki alanlarına yaptığı müdahaleler, milyonlarca emekli ve çalışanın hayatını olumsuz etkilemektedir.

*Ücretler, yasalar ve imzalanan toplu sözleşmeler gereğince TÜİK'in açıkladığı enflasyon baz alınarak belirlenmektedir.

*Ancak son yıllarda güvenilirliğini ve inandırıcılığını kaybetmiş olan TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçek hayatta bir karşılığının bulunmaması yüzünden tek adam rejimi milyonlarca emekli ve çalışanı ilgilendiren ücret, maaş, aylık ve gelirlerle ilgili artış oranlarını kendisi belirlemektedir.

“TEK ADAM REJİMİNİN AKIL DIŞI POLİTİKALARLA YOL AÇTIĞI…”

*Asgari ücretin yüzde 54,6 oranında artırıldığı bir dönemde, kamu çalışanları ve emekli, dul ve yetimlerin maaş ücret ve aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılacağı açıklanmıştır.

*Bu oran; milyonlarca çalışan ve emeklinin, tek adam rejiminin akıl dışı politikalarla yol açtığı üç haneli oranlarda seyreden fiyat artışlarının altında ezilmesi anlamına gelmektedir.

*Tek adam rejiminin TÜİK'in istatistiklerine yaptığı müdahalelerin, başta çalışma barışı olmak üzere toplumsal yapıda yol açtığı tahribatın, ücret, maaş ve gelirlerde yarattığı adaletsizliğin etkilerinin araştırılması, bu sakıncaların giderilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98 ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri kapsamında bir Meclis araştırması açılması konusunda gereğini arz ederiz.”

Araştırma önergesinin bugün TBMM Genel Kurulu'nda gündeme alınması önerilecek.