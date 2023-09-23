CHP’li başkan hakkındaki iddialarının incelenmesini istedi

Tunceli’nin CHP’li Pertek Belediyesi’nin arıtma tesisi yapmak amacıyla gerçekleştirdiği arsa takasıyla ilgili Bağımsız Meclis Üyesi Murat Toprak, 'evrakta sahtecilik ve belediyeyi zarara uğrattığı’ iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmasına rağmen sonrasında şikayetini geri çekti. Belediye Başkanı Ruhan Alan ise iddiaların incelenmesi için savcılığa başvuru yaptı.

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli'nin CHP'li Pertek Belediyesi’nin, Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesisi projesi nedeniyle uygun arsası olmadığı gerekçesiyle yaptığı arsa takasında belediye mülkünden fazladan 70 bin metrekare yeri özel şahıslara verdiği gerekçesiyle ‘evrakta sahtecilik ve belediyeyi zarara uğrattığı' iddiasıyla Pertek Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Murat Toprak, Belediye Başkanı Ruhan Alan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Toprak'ın suç duyurusunu geri çekmesine rağmen CHP'li Alan, iddiaların incelenmesi için savcılığa başvuru yaptı.

MECLİS ÜYESİ ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ, BAŞKAN ‘ARAŞTIRILSIN' DEDİ

Pertek Belediyesi’nde mayıs ayında belediye meclisi, arıtma tesisi yapılmasına dair yer takası gündemiyle toplanmış, toplantıda takas işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanı'na yetki verilmişti. Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesisi projesi için yapılan takasla ilgili CHP'li Alan, AKP'li meclis üyeleri ve ilçe yöneticiler tarafından hedef gösterilmişti.

Pertek Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Murat Toprak, takas işleminde belediyenin 70 bin metrekare fazla arsa verdiği ve belediyenin kamu zararına uğradığı gerekçesiyle başkan Ruhan Alan hakkında Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Aradan geçen birkaç gün sonrasında Alan hakkında yaptığı suç duyurusunu geri çekti. CHP'li Alan ise iddiaların incelenmesi için Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yaptığını ve arsa takası işleminde bir suç unsuru varsa yargının gerekeni yapması gerektiğini ifade etti.

“İDDİALAR İNCELENSİN DİYE SAVCILIĞA BAŞVURDUM”

Uzun yıllardır arıtma tesisi eksikliğinden dolayı ilçede altyapı noktasında büyük sorunlar yaşandığını belirten Alan şunları söyledi:

* “Bu sorunu çözmek amacıyla ilçemizde uygun bir yere Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesisi’ni kurmak için çalışmalarımız vardı. Ancak en büyük eksiğimiz bu projeyi yapabileceğimiz uygun arsamızın olmamasıydı, bunun için de arsa takası yapma yoluna gittik. Bu konuyla ilgili meclisimizde yaptığımız görüşmeler neticesinde arsa takasının yapılması için karar alındı.

* Sonrasında ise bazı AKP'liler hakkımda kara propaganda yaparak manipülasyon yapmaya çalıştılar. Ancak yaptığımız iş ortada olmasına rağmen hakkımda Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı’na ‘belediyeyi zarara uğrattığım’ iddiasıyla bir meclis üyesi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Sonrasında ise yapmış olduğu suç duyurusunu geri çekti.

* Bu konuda ortada karanlık bir yer kalmaması adına yaptığımız takasla ilgili usulsüzlük iddialarının araştırılması için savcılığa yazılı talepte bulundum. Bir suç unsuru varsa yargının gerekeni yapması gerekir. Bizim yaptığımız işte herhangi bir sorun yok bu konuda kendimizden eminiz.”