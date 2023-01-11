CHP’li Bulut: 6 Ekim’de yayınlanan yönetmelik geri çekilmeli

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, muayenehane hekimlerine özel hastanelerde ameliyat yapma sınırlandırması getiren yönetmeliği Meclis gündemine taşıdı. Bulut, "Hekimlerin serbest çalışma hakkını, hastanın hekim seçme özgürlüğünü elinden alan, Anayasaya, hukukun temel ilkelerine aykırı olan 'Medipol Yönetmeliği' bir an önce geri çekilmelidir" dedi.

Mehmet SERBES

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Ekim'de yayımlanan hekimlerin “Medipol Yönetmeliği” olarak adlandırdığı yönetmeliği Meclis gündemine taşıdı. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Bulut, ilgili sağlık meslek örgütlerinin, hekimlerin görüşü alınmadan hazırlanan, muayenehane hekimlerine özel hastanelerde ameliyat yapma sınırlandırması getiren yönetmeliğin hekimlerden gelen yoğun tepkiler üzerine değiştirildiğini kaydetti.

“HEKİMLERİ SUSTURMA DEĞİŞİKLİĞİ”

Yapılan değişiklikle birlikte büyük çoğunluğu cerrah olan yaklaşık 7 bin kişiyi kapsayan uygulamada muayenehanesi olan hekimlerin kadro kısıtlamasından muaf tutulduğunu belirten Bulut, şöyle devam etti:

“İşin özünde hekimlerin ağızlarına bir parmak çalınarak susturulmak istenmiştir. Yeni muayenehane açacak hekimlere ise kısıtlama getirilmiş, serbest çalışma hakları gasp edilmiş, kamu hastanelerinde ve özel hastanelerde ucuz işgücü olarak, düşük ücretlere mahkûm edilmiştir. 60 yaşından genç bir hekim yeni yönetmeliğe göre mesleğini serbestçe icra edemeyecek ancak bu yaştan sonra muayenehane açıp sınırlandırılmadan muaf olacaktır.

“HASTALAR DA MAĞDUR”

Yönetmeliğin mağduriyet yarattığı bir diğer kesim de hastalardır. Yönetmelik hastalarına da hekim seçme özgürlüğünü elinden almıştır. Hekimlerin mesleki bağımsızlığını hedef alan, hiçbir bilimsel ve akılcı gerekçesi olmayan, Anayasaya, hukukun temel ilkelerine aykırı olan “Medipol Yönetmeliği” bir an önce geri çekilmelidir.”