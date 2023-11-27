CHP’li Sarıgül’den ‘Engelliler Bakanlığı’ çağrısı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, engelli bireylerin rahatlıkla hayatlarını sürdürebilmelerine katkı sağlamak için TBMM’ye 4 tane kanun teklifi verdiğini açıkladı. Sarıgül, "Engelliler Bakanlığı" çağrısı yaptı.

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

“TOPLUMLA KAYNAŞAN BİR YAŞAM ENGELLİ HAKKIDIR”

Bir ülkenin kalkınmışlığını ve gelişmişliğini belirleyenin; kimsesizlere, güçsüzlere, hastalara, engellilere ve yaşlılara verdiği hizmetler olduğunu söyleyen Sarıgül, “Engelli vatandaşlarına onurlu bir yaşam sürme imkânını sağlayan devlet gelişmiş bir devlettir. İnsan onuruna yaraşan ve toplumla kaynaşan bir yaşam sürmek engellilerin en doğal hakkı, devletin ve toplumun da görevidir” ifadelerini kullandı.

“ENGELLİLER BAKANLIĞI KURULMALIDIR”

“10 milyona yakın engellinin sorunlarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki bir genel müdürlükle çözmek mümkün değildir” diyen Sarıgül, “Engellilerin birden fazla bakanlığı ilgilendiren sorunları olduğu halde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu konularda yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle ilk yapmamız gereken Engelliler Bakanlığı kurmak olmalıdır” açıklamasında bulundu.

“ENGELLİLERLE İLGİLİ 4 TANE KANUN TEKLİFİ VERDİM”

Engelli bireylerin rahatlıkla hayatlarını sürdürebilmelerine katkı sağlamak için TBMM'ye 4 tane kanun teklifi verdiğini belirten Sarıgül, kanun tekliflerini şöyle açıkladı:

1.kanun teklifim; başkasının yardımına muhtaç olan engellilere, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe asgari ücret kadar aylık bağlanması ve aylık bağlanırken hane içinde fert başına düşen gelirin değil, engellinin kendi gelirinin esas alınması amaçlanmaktadır.

2. kanun teklifim; engelli vatandaşlarımızdan ilaç katılım ücreti, muayene ve ilave ücretler alınmaması ve engellilere doğalgaz ve elektrikte yüzde 50'ye kadar indirim yapılması var.

3. kanun teklifim; özel sektör işyerlerinde yüzde üç olan engelli kotasının yüzde beşe, kamu işyerlerinde yüzde dört olan engelli kotasının yüzde altıya çıkarılmasını

4. kanun teklifim; engelli bireylerin okul mezuniyetlerine uygun kadrolara yerleştirilmesine ilişkindir. Kanun tekliflerim desteklenir ve yasalaşırsa engelli vatandaşlarımızın yükleri bir nebze de olsa hafifleyecektir. Kanun tekliflerimin engelli yurttaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

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