CHP’nin ‘Adalet Nöbeti’ sona erdi

CHP'nin yüksek yargıdaki kriz sonrası TBMM'de başlattığı Genel Kurulu terk etmeme eylemi 500. saatinde sona erdi.

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Yargıtay 3. Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesi’nin cezaevinde tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili verdiği hak ihlali kararına uymaması ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından CHP’nin TBMM'de başlattığı ‘Adalet Nöbeti' 21. gününde sona erdi.

Son nöbetin ardından, eylemde yer alan milletvekilleri ile birlikte açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, şunları söyledi:

“Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in grup toplantısında belirttiği gibi ‘Adalet Nöbeti’miz 21. gününde, 500. saatinde şimdilik sona eriyor. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak çalışma kampımızda adalet mücadelemizle ile ilgili konuşup, yeni bir eylem planı ortaya koyacağız. Hak, hukuk, adalet yolundaki mücadelemize her alanda devam edeceğiz.”

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