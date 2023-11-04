Comanchero yöneticileri İstanbul’da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Comanchero Organize Suç Örgütü soruşturması kapsamında firari şüphelilerden 5'inin daha yakalandığını duyurdu. Yakalananlar arasında Interpol Kırmızı bülteniyle aranan ve Comanchero Suç Örgütü’nün yöneticilerinden olan Maximillian Rıvkın (Cem Cansu) ve Necmi Saki'nin de bulunduğu belirtildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Comanchero Organize Suç Örgütü'ne yönelik operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma, Uluslararası Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından yürütülen Comanchero Organize Suç Örgütü soruşturması kapsamında firari şüphelilerden 5 kişi daha yakalandı. Kafes Operasyonunda yakalanan şüpheli sayısı 42'ye yükseldi.

INTERPOL KIRMIZI BÜLTENLE ARIYORDU

Comanchero Organize Suç Örgütü'nün yönetici kadrosunda yer alan Maximillian Rivkin'in; Nikolaj Ankov adına düzenlenen Bulgaristan Pasaportuyla Türk Vatandaşlığına başvuru yaparak, Türk vatandaşlığına geçtiği ve Cem Cansu adını aldığı tespit edildi. Bu şahısla ilgili derhal Türk vatandaşlığının geri alınması işlemleri başlatıldı. Interpol kırmızı bültenle aranan Maximillian Rivkin'in Sırbistan asıllı İsveç vatandaşı olduğu da belirlendi.

Comanchero Organize Suç Örgütü'nün soruşturması kapsamında firari şüphelilerden olan Necmi Saki'nin de Interpol kırmızı bültenle aranan örgütün yöneticilerinden olduğu tespit edildi.

OPERASYON GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Operasyonlara ilişkin görüntüyü de paylaşan Bakan Yerlikaya, “Operasyonları başından itibaren büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle” ifadelerini kullandı.