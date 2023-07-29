Cumhur İttifakı ortağından zam eleştirisi: Kamuda israf bitmeli

Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bütçe açığının KDV, ÖTV ve çeşitli harçlara yapılan dolaylı zamlarla kapatılamayacağını belirtti. Erbakan "Kamuda ‘israf’ mutlaka bitirilmelidir. Tüm kamu kurumlarına denk bütçe zorunluluğu getirilmelidir" diye konuştu.

Hakan KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, partisinin Genel Merkezinde Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesi düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“YANLIŞLARI HEP BERABER DÜZELTELİM DİYE KATILDIK”

Cumhur İttifakı'na katılma gerekçelerini ülkenin ve milletin selameti adına olduğunu ve makam mevki pazarlığı yapmadıklarını kaydeden Erbakan, buna karşılık doğruya doğru yanlışa yanlış demeye de devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

-Bugünlerde, ‘kapalı kapılar' ardında, karşısında olduğumuz blokun içerisinde ne gibi pazarlıkların yapıldığı; başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere, bazı bakanlıkların, MİT Müsteşarlığı gibi milli güvenliğimiz açısından son derece kritik bir makamın nasıl ‘gizli pazarlıkların' konusu olduğu basına yansıdı.

-Biz parti olarak kimseyle makam, mevki pazarlığı yapmadık. Biz Yeniden Refah Partisi olarak maddi ve manevi anlamda milletimizin sıkıntıları ortadan kaldırılsın diye bir mutabakat metnini ortaya koyduk.

-Bu mutabakat metninin uygulanması halinde biz ‘desteğimizi esirgemeyiz' şeklinde ifade ettik.

-Bugün de bu noktada hiçbir pazarlık yapmadan girdiğimiz Cumhur İttifakı'nın içerisinde olsak da olmasak da biz doğruya doğru yanlışa yanlış demekten asla imtina etmeyiz. Sadece bu aziz millete hizmet borcumuz vardır.

-Biz Cumhur İttifakı'na katılırken üzerinde anlaşılan protokoldeki bütün hususların Gazi meclisimizde takipçisi olacağımıza söz verdik.

-Bugün de Yeniden Refah Partisi olarak hem mecliste hem meclis dışında bu mutabakat metnindeki maddelerin sonuna kadar takipçisiyiz.

-Bu maddelere uyulmaz, milletimizin hayrına olan bu adımlar atılmazsa da gerekli uyarı ve eleştirilerimizi milletimiz adına yerine getireceğiz. Bu noktada hiç kimseden hiçbir şeyden çekinmeyeceğiz.

‘EMEKLİLERİMİZİN YILBAŞINA KADAR BEKLEYECEK DURUMU KALMAMIŞTIR'

Milyonlarca emeklinin enflasyon ve zamlar karşısında dayanacak durumlarının kalmadığını aktaran Erbakan, bir kez daha hükümete seyyanen zam çağrısında bulunarak şöyle devam etti:

-Artık nefes almakta zorlanan milyonlarca dar gelirlimize nefes alacak adımların atılması son derece önemli ve acildir.

-Ülkede bir fedakârlık yapılacaksa bu fedakarlığın adaletli bir şekilde dağıtılması sadece dar gelirliden, milletten fedakârlık beklenmemesi son derece önemlidir ve hükümetin görevidir. Bugün maalesef milyonlarca emeklimiz mağdur durumdadır.

-Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız emeklilerimiz ile ilgili gerekenlerin yılbaşında yapılacağını ifade etmiş ancak bu enflasyon ortamında, bu hayat pahalılığında yılbaşına kadar emeklilerimizin bekleyecek durumu kalmamıştır. Biz en başından beri emeklilerimize de seyyanen maaş zammı yapılması gerektiğini ifade ettik.

-Ancak ne yazık ki bu konuda atılacak adımlar yılbaşına kalmış durumdadır. Bugün bu kürsüden Yeniden Refah Partisi olarak emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemesi ve atılması gereken adımların acilen atılması gerektiğini altını çizerek bir kez daha ifade ediyoruz.

-Yeniden Refah Partisi olarak hükümetimize bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; emeklilerimize de tıpkı memurlarımıza yapıldığı gibi seyyanen maaş zammının mutlaka yapılması lazım.

-İntibak düzenlemesi gerçekleştirilerek yeni ve eski dönemde emekli olanlara uygulanan aylık bağlama oranları arasındaki adaletsizliklerin, haksızlıkların ortadan kaldırılması gereklidir.

-Milyonlarca emeklimizin beklediği kademeli emeklilik sisteminin bir an önce gerçekleştirilmesi gereklidir.

‘KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ İVEDİLİKLE ALINMALI'

Bütçe açığını kapatılması için Yeniden Refah'ın ortaya koyduğu Milli Kaynak Paketlerinden faydalanılması gerektiğini kaydeden Erbakan, kendilerinin yetkililere uyarı vazifesini yaptıklarına belirterek, bütçe açığının KDV, ÖTV ve çeşitli harçlara yapılan dolaylı zamlarla kapatılamayacağının altını çizdi.

Erbakan şunları söyledi:

– “Maaş zamları, maalesef daha vatandaşın eline geçmeden, her türlü vergi ve harçlara getirilen yüksek artışlar ve akaryakıtta ÖTV oranına getirilen fahiş artış ile eriyip gitmiştir.

-Akaryakıt fiyatlarına hemen her gün zam gelmekte, bu da piyasadaki bütün ürünlerin fiyatlarına tabii olarak yansımaktadır.

-Kamuda ‘israf' mutlaka bitirilmelidir. Tüm kamu kurumlarına denk bütçe zorunluluğu getirilmelidir. Denk bütçe mutlaka hayata geçirilerek ‘faiz giderleri' azaltılmalıdır.

-Ayrıca, dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki oranı düşürülerek; gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi dolaysız vergilerin payı artırılmalı böylelikle zenginden daha fazla, dar gelirliden daha az vergi alan adil bir vergi sistemine geçilmelidir.

-Yeniden Refah Partisi olarak biz, milletimizin refahı ve selameti için yetkililere uyarı vazifemizi yapıyor ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğimizi ifade ediyoruz.

-Bizler sorumlu muhalefet anlayışının gereği olarak tüm bu uyarıları yapmaya devam edeceğiz.

İSVEÇ TEPKİSİ

İsveç'in NATO üyeliği sürecine de değinen Erbakan, İsveç'in teröristleri himayesi altına aldığını ve uluslararası hukuka da aykırı olarak teslim etmediğini, İslam'ı ve Türkiye'yi hedef alan çirkin gösterilere göz yumduğunu belirterek hükümetten İsveç'in üyeliğini onaylamamalarını istedi.

Konuşmasının sonunda Genel Başkan Erbakan partisine katılım gösteren Türkiye Değişim Partisi (TDP), Adalet Partisi (AP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ve İYİ Parti'den istifa eden il ve ilçe başkanlarına rozet taktı.

İlginizi Çekebilir Fatih Erbakan'dan Erdoğan'a 'İsveç' uyarısı