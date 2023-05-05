CUMHUR İTTİFAKI’NIN KAMPANYASINA BAKARSAK… Savaşa gidiyoruz

İktidarın reklamlarında savaş uçakları, gemiler ve tanklar resmi geçit yapıyor. Askerler operasyona çıkıyor. Analar gözyaşı döküyor. Ekonomik dertler görmezden geliniyor.

Deniz AYHAN

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AKP'nin son reklam filminin adı ‘Respect (saygı duy)' adıyla yayınlandı. İngilizce sözlü, Türkçe alt yazılı filmde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri giysi ile savaşa gider gibi sert bir ifadeyle görülüyor.

Savaş uçaklarının ve savaş gemilerinin ön planda olduğu iki bölümlük filmde, “Biz hayal edenleriz, biz gerçekleştiririz, hayal edebilenlere saygı duy” deniliyor. Başka bir AKP reklam filminde, SİHA ve İHA'lara yapılan vurgu dikkat çekiyor. Teröristler, operasyona çıkan askerler, endişeli bekleyen, ağlayan asker annesi yer alıyor.

OPERASYON GÖRÜNTÜSÜ

Kışladaki asker, annesi için “Nasıl burnumda tütüyor şu anda” derken, görüntüye giren anne elindeki tabağı düşürüp kırıyor. Bu sırada operasyondaki askerler hedefi vuruyor, telsizdeki anons, “Sağolun komutanım” diyor. Fonda beliren ses “Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen savunma sanayimizin medarı iftiharı insansız hava araçlarımız sayesinde artık anneler ağlamıyor, göğüsler gururla doluyor” diyor.

O sırada asker ve annesi telefonla görüşüyor, fonda Cengiz Kurdoğlu'nun şarkısı çalıyor. Kapanışta, “Türkiye yüzyılı için doğru adam” sloganıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı geliyor.

AKP'nin manavda çektiği reklam filmi de tartışma konusu olmuştu. Hiçbir üründe fiyat etiketinin olmadığı manavdan alışveriş yapan genç müşteri “Yine AK Parti mi be abi? Vazgeçmiyorsun” derken, manav “Niye vazgeçelim yeğenim? İnsan geleceğinden, hedefinden, kendine hizmet edenden, kendi ile aynı dili konuşandan vazgeçer mi?” karşılığını veriyor.

AYASOFYA TEMASI

AKP'nin Ayasofya temalı filminde de “Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak” ifadelerine yer veriliyor.