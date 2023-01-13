Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatından suç duyurusu
İsveç'te, terör örgütü PKK sempatizanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini asarak hedef almasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın yaşanan olaylarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın şu ifadeleri kullandı;
*Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.