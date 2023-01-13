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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatından suç duyurusu

İsveç'te, terör örgütü PKK sempatizanları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini asarak hedef almasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Yayınlanma: 11:08 - 13 Ocak 2023 Güncellenme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatından suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın yaşanan olaylarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın şu ifadeleri kullandı;

*Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

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