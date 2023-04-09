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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara’dan aday oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milletvekili adaylığına ilişkin "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri, aziz milletimizin desteğiyle Ankara'mıza hizmet etmeye hazırız." değerlendirmesini yaptı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara’dan aday oldu

Fuat Oktay, AKP’nin Yüksek Seçim Kuruluna sunduğu 28. Dönem milletvekili aday listesinde Ankara 3. Bölge 1. sırada yer almasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında “Sevdamız Ankara, sevdamız Türkiye.” ifadesine yer veren Oktay, Ankara ve Türkiye için çok çalışacaklarını belirtti.

Oktay, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiri, aziz milletimizin desteğiyle Ankara’mıza hizmet etmeye hazırız.” ifadesini kullandı. (AA)

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