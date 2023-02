Davutoğlu: Bütün iş makineleri seferber edilsin

Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketinden sonra sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Çok geniş bir alanda çok zor bir mücadele yürütülüyor. Her yerden acı feryatlar yükseliyor, yapılması gereken şudur: Bütün iş makineleri seferber edilmeli" dedi.

Ali Selim YAMANLI

Türkiye’nin 10 kentinde büyük bir yıkıma sebep olan depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yapan Davutoğlu, operasyonun işlemesi konusunda önerilerde bulundu, koordineli çalışmanın önemine vurgu yaptı. Çok geniş bir alan olduğunu ve yürütülen arama-kurtarma operasyonunun çok zor olduğunu ifade etti. Sivil toplum kuruluşlarının halka yardım edebilmesi için önlerinin açılması, gerekirse AFAD ile birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

“BÜTÜN İŞ MAKİNELERİ SEFERBER EDİLMELİ”

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu her bakanın illere gitmesinin gerekli olduğunu ama yeterli olmadığını söyledi. Yapılan çalışmanın zorluğuna dikkat çeken Davutoğlu, “Her bakanın her ile ayrı ayrı gitmesi gerekli ama yeterli değil. Çok geniş bir alanda çok zor bir mücadele yürütülüyor. Kurtarma çalışmaları bağlamında son 35 saate girdik. Her yerden acı feryatlar yükseliyor, yapılması gereken şudur: Bütün iş makineleri seferber edilmeli” açıklamasını yaptı.

“KOORDİNASYON GEREKLİ”

Koordinasyonun önemine vurgu yapan Davutoğlu, “Yabancı kurtarma ekiplerinin en iyi zamanda en doğru yerde olması lazım. Koordinasyon eksikliği yüzünden Kahramanmaraş’tan Gaziantep’e geri dönüyorlar. Deprem bölgelerine ulaşmak mümkün değilse dronelar ile havadan gözlem yapılmalı. Helikopter ile bölgeye gidilmeli” ifadelerine yer verdi.

“GEMİLER İSKENDERUN AÇIKLARINA GELMELİ”

İskenderun açıklarından gemiler ile yardımın gelmesi gerektiği ve defin işlemlerinin yapılmasının önemine dikkat çeken Davutoğlu, “Nene Hatun gibi daha önce görev yapmış gemilerin, İskenderun açıklarına gelmesi lazım. Cenazeler karlara sarılarak korunmaya çalışılıyor, süratle defnedilmesi gerekiyor” diye ifade etti.

“GIDA İHTİYACI KARŞILANMALI”

Halkın gıda ihtiyacının süratle karşılanması gerektiğini söyleyen Davutoğlu, “Bundan sonra orada bulunan halkımızın gıda ihtiyacının karşılanması lazım, aradığımız her yerde ‘Ekmeğimiz, suyumuz yok’ diyorlar. Arkadaşlarımıza en fazla gelen talep içme suyu. Bu konuda sivil toplum örgütleri ile daha koordineli çalışılmalı. AFAD koordine etsin ama bırakalım halkımıza ulaşsınlar. Yollar kapatıldığı için yollarda erzakların beklediği söyleniyor bu yollar açılmalı. Helikopterlerle gıda ikmalinin yapılması lazım” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZIN TAHLİYE EDİLMESİ GEREKİYOR”

Alandan tahliye edilmesi gereken vatandaşların hızla tahliye edilmesinin önemine vurgu yapan Ahmet Davutoğlu, bölgeye çalışmaları olumsuz etkilememek için şu anda gitmediklerini ifade etti. Davutoğlu, “Vatandaşlarımızın tahliye edilmesi gerekiyor. Depremde kaybettiğimizden daha fazla kayıbı kış şartları ve salgın hastalıklarla kaybetme riskimiz var, tahliye edilmesi gerekiyor. Şu an alandaki çalışmaları olumsuz etkilememek için alana gitmiyoruz” diye ekledi.

