Davutoğlu: Sudan’daki vatandaşlarımız neden hala tahliye edilemedi?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmaların sürdüğü Sudan'da Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklamada bulundu. Davutoğlu, “Sudan'daki vatandaşlarımız neden hala tahliye edilemedi? Büyük devlet lafla değil, icraatla olur.” dedi.

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Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalar sürüyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Davutoğlu, “2011'de Libya’dan 15.000 vatandaşımız başta olmak üzere yaklaşık 25.000 kişiyi kusursuz bir operasyonla tahliye eden devlet kudretine ne oldu? Sudan’daki vatandaşlarımız neden hala tahliye edilemedi? Büyük devlet lafla değil, icraatla olur.” ifadelerini kullandı.

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