Davutoğlu’ndan Erdoğan’ın rahatsızlığıyla ilgili açıklama

Erdoğan'ın katıldığı bir canlı yayında rahatsızlanmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Davutoğlu, "Tabii ki siyasi rekabet olur ama sağlık söz konusu olduğunda bu rekabet unutulur. Ben Sayın Cumhurbaşkanına acil şifalar diliyorum. İnşallah tekrar böyle bir şey yaşanmaması için gerekli tedbirleri alıyorlardır" ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İzmit ve Gebze’de bir dizi programa katılarak, kent esnafını ziyaret etti.

İzmit’teki ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından Gebze’ye geçen Davutoğlu, burada bir kafede bir süre istirahat etti.

ERDOĞAN’IN RAHATSIZLIĞI

Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir canlı yayında rahatsızlanmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Davutoğlu, “Tabii ki siyasi rekabet olur ama sağlık söz konusu olduğunda bu rekabet unutulur. Ben Sayın Cumhurbaşkanına acil şifalar diliyorum. Ailesi ve kendisine sağlıklı yıllar diliyorum. İnşallah tekrar böyle bir şey yaşanmaması için gerekli tedbirleri alıyorlardır” ifadelerini kullandı.

“14 MAYIS DEMOKRASİ BAYRAMIMIZ HAYIRLI OLSUN”

Daha sonra Eskihisar sahilindeki bir restoranda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen Davutoğlu, burada katılımcılara hitap etti.

Millet İttifakı’nın çok farklı siyasi görüşlerden ve geleneklerden oluştuğunu belirten Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*14 Mayıs’ta inşallah, otoriter parti devlet özdeşliğine dayanan bir sisteme son verilip, demokrasinin bayramının yapılması gibi, şimdi de başka bir parti devlet anlayışına son vererek, inşallah bir demokrasi şölenini hep beraber gerçekleştireceğiz.

*14 Mayıs demokrasi bayramımız bugünden hayırlı olsun inşallah. Biz Millet İttifakı olarak çok farklı siyasi görüşlerden, geleneklerden, anlayışlardan gelen genel başkanlar, kadrolar, teşkilatlar olarak Türkiye’de yeni bir anlayışı, yeni bir siyasi zihniyet hayata geçirdik.

*İktidar kutuplaştırmak istedi, biz birleştirmek istiyoruz. İktidar, kendisi gibi düşünmeyenleri ötekileştirmek çabasında, biz kim olursa olsun benim üstadım, mihrim Hazreti Mevlana’nın deyişi gibi Gel diyoruz. Onlar hekimlere dahi, gençlere dahi git diyor.

*Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese Gel diyoruz. Ne olursan ol, gel. Yine gel, tekrar gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir der Hazreti Mevlana.

*Biz de Bizim ülkemiz umutsuzlar diyarı değildir. Umudu büyütmek için omuzumuzu vererek geldik diyoruz. Geçmişte ihtilaf yaşamış olsanız da gelin. (DHA)

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın Mersin mitingi ertelendi

İlginizi Çekebilir Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı