Demir-çelik fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir demir-çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 1 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi yaralandı.
Dün akşam saatlerinde İskenderun Organize Sanayi Bölgesi’nde bir demir-çelik fabrikasında demir kesme işlemi sırasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 4 işçi, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
İşçilerden ağır yaralı olan Ömer Faruk Güleç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 işçinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden Güleç’in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)