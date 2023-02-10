Depremde hayatını kaybeden polisler defnedildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, memleketi Karabük'te toprağa verildi. Depremlerde yaşamını yitiren polis memuru Şuayip Uğuz, eşi Nesrin ile çocukları İkranur, Meryem İlsu, Necati ve İsmail Uğuz'un cenazeleri, memleketleri Mersin'in Silifke ilçesinde toprağa verildi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitiren Abdullah Demir’in Türk bayrağına sarılı cenazesi, ailesinin yaşadığı Karabük’e getirildi.

Demir için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur’an-ı Kerim okunan törende Demir’in özgeçmişi aktarıldı. Törende Demir’in babası Mehmet ve annesi Kezban Demir’in, güçlükle ayakta durduğu görüldü.

OĞLUNA VEDA ETTİ

Tabuta sarılarak gözyaşı döken anne Demir, oğluna veda etti. Demir’in cenazesi, daha sonra götürüldüğü Safranbolu Merkez Camisi’nde ikindi vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Demir’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ile emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Demir’in aynı enkazda hayatını kaybeden 8 aylık öğretmen eşi Sevde Kökçü Demir de dün Safranbolu ilçesinde toprağa verilmişti.

POLİS VE AİLESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitiren polis memuru Şuayip Uğuz, eşi Nesrin ile çocukları İkranur, Meryem İlsu, Necati ve İsmail Uğuz’un cenazeleri, memleketleri Mersin’in Silifke ilçesine getirildi.

Cenazeler, polis memurunun Atayurt Mahallesi’ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından Doğancı Mezarlığı’nda cenaze namazları sonrası defnedildi.

Polis memuru Şuayip Uğuz'un babasının 1992 yılında toprak yüklemesi yaparken, göçük altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cenaze törenine, ailenin yakınlarının yanı sıra Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bülent Keskinsoy, emniyet mensupları ile çok sayıda kişi katıldı. AA)

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