Depremde yolda oluşan yarıklara araçlar düştü
Antakya Demirköprü Reyhanlı karayolunda depremin etkisiyle yarıklar oluştu, içine araçlar düştü. Yol çift taraflı olarak geçişe izin vermeyecek hale geldi.
Depremin oluşturduğu hasar her geçen süre içerisinde büyüyerek ortaya çıkıyor.
Antakya Demirköprü Reyhanlı karayolunda depremin etkisiyle yarıklar oluştu. Bazı yarıkların içine düşen araçlarda mahsur kalanlar çevreden yetişen vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Yolda çift taraflı olarak oluşan devası yarıklar vatandaşların çektiği görüntülerle sosyal medyada paylaşılarak bölgeye yiyecek ve içecek yardımı istendi.