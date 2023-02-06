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Depremde yolda oluşan yarıklara araçlar düştü

Antakya Demirköprü Reyhanlı karayolunda depremin etkisiyle yarıklar oluştu, içine araçlar düştü. Yol çift taraflı olarak geçişe izin vermeyecek hale geldi.

Mustafa SARIİPEK
Yayınlanma: 13:54 - 06 Şubat 2023 Güncellenme:
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Depremin oluşturduğu hasar her geçen süre içerisinde büyüyerek ortaya çıkıyor.

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Antakya Demirköprü Reyhanlı karayolunda depremin etkisiyle yarıklar oluştu. Bazı yarıkların içine düşen araçlarda mahsur kalanlar çevreden yetişen vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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Yolda çift taraflı olarak oluşan devası yarıklar vatandaşların çektiği görüntülerle sosyal medyada paylaşılarak bölgeye yiyecek ve içecek yardımı istendi.

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