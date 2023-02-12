Depremden 140 saat sonra mucizenin adı: Hamza bebek
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan 7 aylık Hamza bebeğe, 140 saat sonra sağ ulaşıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkıntılar arasında hayatta kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
7 AYLIK BEBEK UMUT OLDU
Hatay’ın Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Ekiplerin 140 saat sonra enkazdan kurtarmayı başardığı 7 aylık Hamza bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. (AA)