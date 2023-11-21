Depremzede su altında, başkan şemsiye altında

Adıyaman’da 10 aydır konteynerde yaşayan afetzedeyi sel vurdu. Önlem almayan AKP’li Belediye Başkanı Kılınç bölgeyi şemsiye altında gezdi, fotoğraf çektirip gitti.

Ahmet KAYA

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DEPREM KONUTLARI BİTMEDİ, KONTEYNER KENTTE ÖNLEM ALINMADI

TÜRKİYE'yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 10 ay geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi 12 Mayıs'ta “650 bin yeni konut yapacağız. En geç ekim ayı ile birlikte binlerce konutun teslimini planlıyoruz” dedi.

Ancak vaatler yine havada kaldı. Adıyaman'da depremzedeler 10 aydır konteyner kentlerde hayat mücadelesi verirken bu kez sel felaketi ile karşı karşıya kaldı.

Altyapıyla ilgili önlemlerin alınmaması nedeniyle konteynerleri bu bastı. Bazılarının tavanından akan yağmur suyu içeri doldu. Vatandaşlar kovalarla suları boşaltmaya çalıştı.

MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ

Adıyaman merkezindeki K1 konteyner kenti ile Vartana'daki konteynerlerde bu manzara yaşanırken Belediye Başkanı AKP'li Süleyman Kılınç bölgede incelemelerde bulundu.

Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk ise Kılınç'ı sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar üzerinden eleştirdi. Kılınç'ın korumasının tuttuğu şemsiye altında sadece fotoğraf çektirip gittiğini ileri süren Asnuk şunları dile getirdi:

DİNLEMEDEN UZAKLAŞTI

“Sayın reisimiz fotoğrafları ‘Olumsuzluklara müdahale ediyoruz, yerinde inceliyoruz, teyakkuzdayız' gibi süslü lafları ihmal etmeden paylaştı. Lakin Sayın Başkan, sorunlu yerleri gezip mağdur insanları dinlemeden birkaç ısmarlama poz aldıktan sonra uzaklaşmanız bir garabet örneği.”