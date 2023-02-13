Depremzede vatandaş: Bağıra bağıra insanlar öldü, kurtaramadık

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzede vatandaşlar, ilk 48 saat içinde yardım gelmediğini belirterek, “Yıkılan binalarda bağıra bağıra insanlar öldü, kurtaramadık" dedi.

Mehmet SERBES

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde büyük bir yıkıma neden oldu. Depremden zarar gören vatandaşlar yardımların kendilerine geç ulaştığından yakındı.

OYU BİZ VERDİK, SUÇLU BİZİZ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hatay’ın Antakya ilçesi ve Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Ericek Köyü’nde depremzedelere ziyarette bulundu. Vatandaşlar, Gürer’e deprem sonrasında 48 saat içerisinde yardımların gelmediğini ifade ederek şunları söyledi:

– Herkes elinden geleni yapıyor elbette. Kimseyi şikâyet etmiyorum. Ama ilk 48 saat kimse gelmedi, kimse gelmedi. Gelse dahi 10 apartmandan birine geldi. Hem derinlik hem de şiddet olarak çok büyük deprem. Zayıflar şikâyet eder, güçlüler çözüm üretir. Yıkılan binalarda bağıra bağıra insanlar öldü. Kurtaramadık. Yönetilecek insanlar yönetirse ülkeyi durum bu olur. O da bizim hatamız, oyu biz verdik. Kimseyi şikayet etmeyelim, suçlu biziz.

BİR KİŞİ YARDIMA GELDİ

– Canlarımız gitti, evimiz gitti, paramız gitti her şeyimiz gitti. Deprem bölgelerinde hayat bitti. Bu müteahhitlerden hesap sorulmalı, bu sistemden hesap sorulmalı. Biz bu hayata bir kere geliyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Emekle yapıyoruz, biz emeğimizle evimizi aldık. İçinde anı biriktirdik. Şu anda yok oldu. Canımızı kurtarabildik. Biçareyiz.

– Sosyal medyada komşumun göçük altında kaldığını duyurdum, kendisini konuşturdum. Ertesi gün bir kişi yardıma geldi. 48 saat içerisinde gerekli yardımı alamadık. Yollardan mı bilmiyoruz. Bilerek gelinmedi demiyoruz. Ama yardımlar çok geç geldi. Çok sayıda hayvanımız telef oldu.

EN BÜYÜK ZARAR GÖREN KÖYLERDEN BİRİSİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ericek Köyü’yle ilgili olarak “Çok deprem gördüm ama böyle deprem görmedim. Deprem nedeniyle çok sayıda hayvan da burada enkaz altında kalarak telef oldu. 100'den fazla hayvanı enkaz altında kalan üreticilerimiz bulunuyor. Büyük kayıp, en büyük zarar gören köylerden bir tanesi” dedi.

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