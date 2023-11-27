Dev dalgalarla fotoğraf çekmek isteyen 2 genç denizde kayboldu

Trabzon'da limanda dev dalgalara karşı cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmeye çalışan 2 genç dalgalara kapılarak denizde kayboldu. Yaşanan olay sonrası 2 genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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Trabzon’da akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgaları arkaların alarak cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekilmek isteyen 18-20 yaş arasında isimleri henüz belirlenemeyen 2 genç, dalgalara kapıldı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Sürüklenen iki genç, denizde kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayıp gençleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Denizde kaybolan 2 gencin kimlikleri belirlendi. Gençlerin, Beşikdüzü Fen Lisesi öğrencileri Uğurcan Korkmaz (16) ve Emir Berke Aşık (16) olduğu belirlendi. Havanın kararmasıyla sonuç alınamayan arama kurtarma çalışmalarına yarın devam edileceği belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarda, Beşikdüzü ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi sahilinde görgü tanıklarının ifadesine göre mendirekte gezinti yapmakta olan iki kişinin, yükselen dalganın etkisiyle denize düşerek kayboldukları belirtildi.

Olayın haber alındığı ilk andan itibaren Trabzon AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, 112, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü birimlerinden oluşan ekiplerin marifetiyle arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı aktarılan açıklamada, “Kaybolan iki vatandaşımızın kimlik belirleme çalışmaları sürmektedir. Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatılmış olup arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Konu ile ilgili yaşanacak gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.” ifadesine yer verildi.

BALIKÇILAR BAŞKA 1 KİŞİYİ KURTARDI

Öte yandan Ortahisar ilçesindeki Faroz balıkçı barınaklarında dalgalara kapılan bir kişi, balıkçı teknesindekiler tarafından kurtarılarak, kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca Araklı ilçesinde bir genç, fotoğraf çektiği dalganın yükselmesi üzerine denize düşmekten son anda kurtuldu.

ASKERLER KURTARILDI

Öte yandan denizde oluşan dalgalar, Sürmene ilçesi Yeniay Mahallesi Yeniçam Tersanesi’nde bir süre önce hizmete giren Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 9’uncu Deniz Üssü’ne ait rıhtım aşıp askerlerin konakladığı konteynere ulaştı.

6 ASKER SUYA DÜŞTÜ

Dalgaların denize sürüklediği konteynerdeki 6 asker, suya düştü. Çevredeki diğer askeri personel, botla ulaştıkları 6 askeri kurtardı.

Kurtarılan askerler, güvenli bölgeye alınırken, denizde kayalara çarpması sonucu 2 askerin ayağı kırıldı. Askeri bölgedeki 2 köpek de son anda balıkçılar tarafından dalgalardan sağ olarak kurtarıldı. (AA)

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