DEVA Partisi’ne katılan AKP eski milletvekili Sedat Kızılcıklı, istifa etti
DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkan Yardımcısı görevinden daha önce ayrılan Sedat Kızılcıklı, bugün de partiden istifa ettiğini duyurdu.
Deva Partisi Teşkilat İşleri Başkan Yardımcılığı görevinden daha önce ayrılan Sedat Kızılcıklı, partiden istifa etti.
İstifasını sosyal medyadan duyuran Kızılcıklı, “Teşkilat başkan yardımcısı arkadaşlarımızla birlikte daha önce görevlerimizden istifa ettiğimiz Deva Partisi ile bugün itibariyle hiçbir ilişiğim kalmamıştır. Ülkemiz için fikir üretmeye farklı platformlar da devam edeceğim. Ayrılma kararımız hayırlı olsun. Kamuoyunun bilgisine…” ifadelerine yer verdi.
ROZETİNİ BABACAN TAKMIŞTI
AKP’den istifa ederek Deva Partisi'ne katılan AKP 22. ve 23. Dönem Bursa milletvekili Sedat Kızılcıklı'nın rozetini Genel Başkan Ali Babacan takmıştı.