Direnişteki işçilere jandarma müdahalesi

Şanlıurfa Valiliği, 29 Kasım -2 Aralık tarihine kadar kentteki eylem ve etkinleri yasaklamasının ardından direnişteki Özak Tekstil işçilerine jandarma müdahale etti. Aralarında BİRTEK-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in de bulunduğu bazı işçiler gözaltına alındı.

Ahmet KAYA

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Şanlıurfa OSB’de bulunan Özak Tekstil’de çalışan işçiler bağlı bulundukları sendikadan istifa edip Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası’na (BİRTEK-SEN) üye oldukları için bir kadın işçinin işten atılması ve fabrika yönetiminin baskı yaptığı gerekçesiyle işçiler, toplu eylem yaptı.

Şanlıurfa Valiliği bugün yaptığı yazılı açıklamayla toplantı, eylem ve yürüyüşlerin 29.11.2023 Saat: 13.00'den 02/12/2023 Saat: 23.59'a kadar il merkezi ve ilçeler dâhil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırlar içerisinde yasaklandığını duyurdu.

Valiliğin açıklaması sonrası BİRTEK-SEN sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “Özak Tekstil patronunun özel ‘ricası' üzerine, fabrikadaki tehdit, sendika değiştirme baskısı ve işten atmalara karşı Özak işçilerinin direnişini kırmak için yasak kararı aldı” ifadeleri kullanıldı.

JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

Valiliğinin yasak kararının ardından işçiler, jandarma tarafından valilik kararı gerekçe gösterilerek dağılmaları yönünde uyarıldı. Dağılmak istemeyen ve eylemlerini sürdüren işçilere jandarma müdahale etti. Müdahale sırasında işçiler “Direne direne kazanacağız” sloganları attı, bazı işçiler gözaltına alındı.

“YAKA PAÇA GÖZALTINA ALINDIM”

Öte yandan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ise sosyal medya hesabından yayınladığı video ile jandarma tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Türkmen şu ifadeleri kullandı: “Valilik kararından sonra işçilere bir açıklama yapmamıza bile izin verilmeden, jandarmanın saldırısına uğradık. Zorla yaka paça gözaltına alındım. Özak patronunun emriyle. Özak direnişine sahip çıkın! Direne direne kazanacağız.”