Diyarbakır’da yürek yakan kaza: Küçük Hümeyra öldü, kucağındaki kardeşi kurtuldu

Diyarbakır'da kardeşiyle marketten çıkıp yolun karşısına geçemeye çalışan 12 yaşındaki Hümeyra bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hümeyra’nın kucağındaki kardeşi ise yara almadan kurtuldu.

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Korkunç kaza, öğleden sonra Elazığ Caddesi Üçkuyu mevkiinde meydana geldi.

Kucağındaki ismi öğrenilemeyen kardeşiyle marketten alışveriş yapan Hümeyra Fidan'a, yolun karşısına geçerken İ.M. idaresindeki otomobil çarptı.

Kazada, karşı şeride savrulan Hümeyra Fidan, yaralandı, kucağındaki kardeşi ise yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hümeyra Fidan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hümeyra Fidan'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, sürücü ise gözaltına alındı. Bu sırada olay yerine gelen Hümeyra'nın yakınları otomobilin camlarını kırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)