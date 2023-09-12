Doktor Murat Kaya Toköz havuz başında ölü bulundu
İstanbul’da bir hastanede görev yapan ve 'Ünlülerin doktoru' olarak bilinen Dr. Murat Kaya Toköz, Muğla Bodrum’da tatil yaptığı lüks sitenin havuz başında ölü bulundu.
İstanbul'da bir hastanede görevli ve ‘Ünlülerin doktoru’ olarak bilinen 55 yaşındaki ortopedist Dr. Murat Kaya Toköz, bugün akşam saatlerinde tatil yaptığı lüks sitenin havuz başında ölü bulundu.
Arkadaşlarının bulduğu Toköz'ün, sağlık ekipleri tarafından yaşamını yitirdiği belirlendi. Toköz'ün cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.