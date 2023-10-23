Dört sorti yapılacak: Ankara’dan Gazze’ye yardım seferi

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'ye ulaştırılmak üzere yardım malzemelerinin bulunduğu ilk uçağın Mısır'a hareket ettiğini bildirdi. Bölgeye yardım ulaştırmak için 4 sorti planlandığı açıklandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan ve içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketleri, Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla Gazze’ye ulaştırılmak üzere Mısır’a gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan paylaşımda “Ülkemizin yardım elini Gazze’ye ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımıza yüklemeye başladık. Uçaklarımız hazır olur olmaz Mısır’a hareket edecek. Yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için toplamda dört sorti planlandı” bilgisi verildi.

Bakanlık, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağın Mısır’a hareket ettiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, bölgeye yardım ulaştırmak için 4 sorti planlandığı, hazırlanan ilk uçağın Ankara Etimesgut’taki 11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan Mısır’a hareket ettiği belirtildi. Diğer yardım uçaklarının hazırlıklarının devam ettiği kaydedildi. (AA)

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