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DP’li Enginyurt: Emekliler isyan edince Erdoğan duymak zorunda kaldı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, “Emekliler isyan edince, Erdoğan duymak zorunda kaldı ve emekli maaş zamlarını gündeme aldı. Susmak yok, ses çıkartmaya devam” dedi.

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DP’li Enginyurt: Emekliler isyan edince Erdoğan duymak zorunda kaldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 milyon emekliyi ilgilendiren bir haber verdi. Memurlara verilecek 8 bin 77 liralık seyyanen zam, emeklilere uygulanmamıştı.

Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız.” dedi.

“SUSMAK YOK, SES ÇIKARTMAYA DEVAM”

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Demek ki neymiş! Ses vermek gerekirmiş. Emekliler isyan edince, Erdoğan duymak zorunda kaldı ve emekli maaş zamlarını gündeme aldı. Susmak yok, ses çıkartmaya devam” ifadelerini kullandı.

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