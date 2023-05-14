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Edirne Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri

Türkiye’de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken Edirne’de, 8 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü’de! Edirne ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.

Yayınlanma: 23:15 - 14 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Edirne Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri

Edirne seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken Edirne'nin 8 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 319.689 seçmen sayısı bulunuyor. 

Edirne Seçim Sonuçları 2023

Seçim Sonuçları 2023

Önceki (2018) seçim sonuçları, Edirne'de ne oldu?

PARTİOY ORANIYIL
CHP%45,42018
AK Parti%28,62018
İYİ Parti%15,62018
MHP%52018

İstanbul Seçim Sonuçları 2023  

Ankara Seçim Sonuçları 2023

İzmir Seçim Sonuçları 2023

CHP Seçim Sonuçları 2023

AKP Seçim Sonuçları 2023

MHP Seçim Sonuçları 2023

İYİ PARTİ Seçim Sonuçları 2023

YSP Seçim Sonuçları 2023  

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