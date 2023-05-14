Edirne Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri
Türkiye’de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken Edirne’de, 8 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü’de! Edirne ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.
Edirne seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken Edirne'nin 8 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 319.689 seçmen sayısı bulunuyor.
Edirne Seçim Sonuçları 2023
Seçim Sonuçları 2023
Önceki (2018) seçim sonuçları, Edirne'de ne oldu?
|PARTİ
|OY ORANI
|YIL
|CHP
|%45,4
|2018
|AK Parti
|%28,6
|2018
|İYİ Parti
|%15,6
|2018
|MHP
|%5
|2018