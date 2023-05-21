Ege Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.36’da merkez üssü Girit Adası olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Muğla’nın Datça ilçesinin 293,13 kilometre açığında meydana gelen deprem, 7,59 kilometre derinlikte gerçekleşti.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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