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Ege Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 08:17 - 21 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Ege Denizi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.36’da merkez üssü Girit Adası olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Muğla’nın Datça ilçesinin 293,13 kilometre açığında meydana gelen deprem, 7,59 kilometre derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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