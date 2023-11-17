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Ege’de korkutan deprem (Son depremler)

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 16:46 - 17 Kasım 2023 Güncellenme:
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Ege’de korkutan deprem (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla’nın Datça ilçesinin 49,2 kilometre açıklarında saat 16.19’da meydana gelen depremin, 6,22 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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