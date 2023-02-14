Enkazından 198 saat sonra çıkan genç: Protein tozu içtim

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde depremin 198'inci saatinde sağ olarak enkazdan çıkarılan iki kardeşten Baki Yeninar'ın protein tozu içerek yaşama tutunduğu ortaya çıktı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin 9. gününde Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı’nda yıkılan Pınar Apartmanı’nın enkazından kardeşi Muhammed Enes (17) ile 21 yaşındaki Baki Yeninar kurtarıldı.

Kurtarma ekipleriyle bir süre sohbet eden Baki Yeninar, kuyumcu olduğunu, deprem enkazında protein tozu içerek yaşama tutunduğunu söyledi.

Bilinci açık, genel sağlık durumu da iyi olduğu gözlenen Baki Yeninar, kurtarma ekiplerinin “kendini bırakma” şeklindeki sözleri üzerine, “Allah razı olsun hepinizden. Babamgilden haber var mı” diye konuştu. Ekipler ise babasının hastanede olduğunu söyledi.

Kurtarma ekibinden biri de Baki Yeninar’a, “Baki kardeşim Gölcük Tersane burada, Jandarma Arama Kurtarma burada. JAK timleriyiz biz.” dedi. (AA)

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