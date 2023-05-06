Erdoğan mitinglerde başka, sosyal medyada başka

Bugün siyasi rakiplerine tatlı rekabet ve kardeşlik hatırlatması yapan Erdoğan, miting meydanlarında söylediklerini çabuk unutmuşa benziyor.

Sozcu.com.tr

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Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Tarihimizin en önemli seçimleri olan 14 Mayıs'tan Allah'ın izniyle yine zaferle çıkacağız. Siyasetin özünde var olan tatlı rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine lütfen fırsat vermeyelim. Birliğimize, beraberliğimize, bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Muhabbetimizi güçlendirelim, kırgınlıkları giderelim, bir gönüle daha girelim” dedi.

Seçim kampanyası boyunca ayrıştırıcı bir dil kullanıp, mitinglerde rakipleri için “Biliyorsunuz bunların bayrak diye bir derdi yok, millet diye bir derdi yok, vatan diye bir derdi yok, ezan diye bir derdi yok; ama bu söylediklerimin derdi olanlar burada” diyen Erdoğan’ın bugünkü paylaşımı şaşkınlık yarattı.

Tatlı rekabetten söz eden ve bütün devlet imkanlarıyla seçim kampanyasını yürüten Erdoğan’ın ‘kardeşliğimize sahip çıkalım’ çağrısı yaptığı muhaliflerine son birkaç günde miting meydanlarında söyledikleri şöyle:

KİFAYETSİZ MUHTERİSLER

– Her seçim dönemi olduğu gibi 14 Mayıs öncesi de değer istismarcıları, vaat bohçacıları, kifayetsiz muhterisler ortalığın tozunu dumana katıyor. Aman Allah’ım atıyorlar, tutuyorlar, kırıyorlar, kapatıyorlar. Tehdit ediyorlar. Dillerinin ucuna ne gelirse söylüyorlar. Mazilerindeki utanç tabloları gerçek ama seçim dönemlerinde verdikleri vaatlerin hepsi yalan.

– Bunlar nasipsiz, bunlar tembel. Önlerine 5 keçi katsanız akşamına kaybedip gelirler.

– Karşımıza kurulan masanın etrafına kurulanlar da öyle rastgele seçilmiş değiller. Bunların her biri, Türkiye'nin önünü kesme projesinde kendilerine farklı misyonlar verilerek belirlenmiş kişilerden oluşuyor.

SÖYLENMEMİŞ SÖZLER ÜZERİNDEN SİYASET

– Zaten bunlara verilen görev de bu. Karadeniz gazının vanasını kapatmak. Gabar petrolünün üzerine beton dökmek. Togg’u rafa kaldırmak. Yahu çıkmış utanmadan sıkılmadan ne diyor biliyor musun? Hani bizim S400 vardı ya Amerika’nın ‘Kaldırın bunu’ dediği. Şimdi bu ne diyor? ‘S400’leri biz depoya alacağız’ Kim diyor bunu? Bay bay Kemal. Ya bay bay Kemal, en güçlü savunma silahının depolara kaldırılmasına asla bu millet müsaade etmeyecektir. Köprüleri, tünelleri, hızlı tren hatlarını, otoyolları işlemez hâle getireceklermiş. Teknoloji projelerimizin kapısına kilit vuracaklarmış. İHA’yı, SİHA’yı, Akıncı’yı, Kızılelma’yı, onların da önünü keseceklermiş

SÖZ ALDILAR SİLAHLARI DOLDURUYORLAR

– Eline her mikrofon alan HDP'linin PKK'lının tehdit dolu açıklamalarına ne yazık ki elleriyle kalp işareti yaparak cevap veriyorlar. Bay Bay Kemal'den almışlar sözü, şimdiden silahlarını doldurmaya, molotoflarını hazırlamaya başlamışlar.

– Sırtını PKK’ya yaslıyor. Onun için 14 Mayıs çok önemli. İşte bütün teröristler burada. Güya ülkeye baharı getireceğini iddia eden tayfa bu.

– Bay bay Kemal'e oy vermek, hangi partiye gönül vermiş olursa olsun vacip kılınmış bir görev değil.

BUNLAR LGBT’Cİ

– CHP LGBT'ci, İYİ Parti LGBT'ci, HDP LGBT'ci. Diğerlerini, saymıyorum zaten. Onlar da LGBT'ci. Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailemize leke sürdürmeyiz.

– Koalisyonun tüm pis işlerini, tüm yükünü de milliyetçi görünümlü ortağa yani İYİ Partiye vermişler. En zor durumda olan bu ortak. Camiyle kilise arasında kalmış, beynamaz misali gitse gidemiyor, kalsa yakışmıyor, sussa olmuyor, konuşsa yüreği yetmiyor.

ÖRÜMCEK BENZETMESİ

– Herhangi bir istikameti, rotası, menzili olmadığı için ne tarafa iterseniz o tarafa gidiyor. Direksiyonda Kılıçdaroğlu gözüküyor ama öyle değil. Onun görevi sadece mutfakta video çekmek, sahnede kalp yapmak, sağa sola gülücük dağıtmak. Masanın etrafındakilerden hangisi sabah erken kalkıp ayaklanırsa, örümcek o tarafa doğru yöneliyor. Sonra masanın bir başka ortağı sesini yükseltiyor, bu defa istikamet oraya dönüyor. Ardından bir başka ortak gürlüyor, hop bu defa da ayaklar o tarafa doğru çekiyor. Hani ‘Baş belirsiz, meydan ıssız’ diye bir söz var ya, işte tam da öyle bir durum var. İpin ucu başkalarının elinde olunca bunlar kendilerine tanınan hareket alanında sürekli bir tarafa savruluyor.

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