Erdoğan: Netanyahu Gazze kasabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı'na ilişkin "Netanyahu adını tarihe 'Gazze kasabı' olarak yazdırmıştır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gazze’de son asrın en büyük mezalimlerinden birini yapan Netanyahu, adını tarihe şimdiden ‘Gazze kasabı’ olarak yazdırmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, şunları söyledi:

“İSRAİL’İN HESAP VERMESİ İÇİN TÜM YOLLARI DENEYECEĞİZ”

– Gazze’de son asrın en büyük mezalimlerinden birini yapan Netanyahu, adını tarihe şimdiden ‘Gazze kasabı’ olarak yazdırmıştır. Bu kara leke sadece Netanyahu’nun değil ona koşulsuz destek veren herkesin alnına yapışmıştır. Bu utanç lekesi hiçbir zaman temizlenmeyecektir. Gazze’de işlenen insanlık ve savaş suçlarını da, bir ikisi hariç Batılı ülkelerin tepkisizliğini de asla unutmayacağız. İsrail yönetiminin insanlık vicdanı yanında uluslararası hukuk önünde de hesap vermesi için mevcut tüm yolları deneyeceğiz. Türkiye olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de tüm imkanlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız.

GÖLGE KABİNE ELEŞTİRİSİ

İç siyasete ilişkin de konuşan Erdoğan, CHP’ye gölge kabine üzerinden yüklendi, yerel seçim mesajı verdi:

– Kabine üyelerimize özenip kendilerince bazı atamalar yapmışlar. Bunların ortada fol yok yumurta yokken gelin güvey olma sevdasını 14-28 Mayıs seçimlerinden hatırlıyoruz. O zaman da erken gaza gelip kendilerini komik duruma düşürmüşlerdi. Bize bakarak belki milletin gönlüne nasıl girileceğini, dürüst ve temiz siyasetin nasıl yapılacağını anlarlar. Hızlarımıza yetişebilirlerse bizden öğrenecekleri çok şey var. Bizdeki muhalefetten ne köy olur ne kasaba.

“MHP İLE GÖRÜŞMELER İLERLİYOR”

– Rakiplerimizin karşımızdakiler değil asıl onları kontrol edenler olduğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız. Gençler unutmayın bugün bir başlık atıyorum; Yeniden İstanbul… Bizim kuklalarla ve kuklacılarla işimiz yok. Biz kuklacıyı da parmağında oynatan üst akılla mücadele ediyoruz. Seçim takvimimiz işliyor. 4 ay sonra yapılacak seçimle ilgili çalışmaları kendi önceliklerimize göre yürüteceğiz. Belediye başkan adaylıkları için başvurular sona erdi. Elektronik ortamda illerimizin temayül yoklamalarını yaptık. Cumhur İttifakı’ndaki ortağımız MHP ile görüşmelerimiz ilerliyor. (AA-DHA)