Erdoğan-Putin görüşmesinde ‘belgesel’ detayı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendisini anlatan belgeseli teslim etti.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, Putin’in, Rusya’nın Soçi kentinde Erdoğan’a kendisiyle ilgili belgeseli teslim ettiğini belirtti.

Erdoğan’ı anlatan belgesel, Rus gazeteci ve TASS Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman tarafından TASS ve Rossiya-24 televizyon kanalının prodüktörlüğünde hazırlandı.

Daha önce Erdoğan ile 4 kez röportaj yapan Gusman’ın “Formula Vlasti” (İktidarın Formülü) isimli programının çerçevesinde hazırladığı belgeselde, Erdoğan’ın çocukluğundan itibaren hayatı, siyasetteki yükselişi ve yönetimde olduğu dönemlerdeki hizmetleri, daha önce yapılan röportajdan kesitlerle birlikte anlatılıyor.

Ayrıca belgeselde, Erdoğan’ın bir süre önce Rusçaya çevrilen “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” isimli kitabından da bazı ifadelere yer verilerek Erdoğan’ın görüşlerine dikkat çekiliyor.

Rus devlet televizyon kanalı Rossiya-24’te yayımlanan belgeselin gösterimi, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’nde haziranda yapılmıştı. (AA)