Erdoğan, Sisi ile görüştü

G20 Liderler Zirvesi'nin kapanış oturumuna katılan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin kapanış oturumu ve dönem başkanlığı devir-teslim törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen zirvenin ikinci gününde, kapanış oturumu ve dönem başkanlığı devir-teslim törenine iştirak etti.

Törende, Hindistan Başbakanı Narendra Modi G20’nin dönem başkanlığını, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’ya devretti.

“YENİ BİR DÖNEME GİRİLDİ”

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşen Erdoğan, zirveye özel davetli olarak katılan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye-Mısır ikili ilişkileri, ticaret hacminin artırılması, enerji alanındaki yeni işbirlikleriyle bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, karşılıklı büyükelçi atamalarıyla ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret ederek, ikili münasebetlerin hak ettiği seviyeye en kısa zamanda ulaşacağına olan inancını dile getirdi.

Mısır yönetiminin Türk yatırımcı ve firmalarına verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, LNG, nükleer enerji, kültür ve eğitim alanlarındaki işbirliğini canlandırmaya da önem verdiklerinin altını çizdi. (AA)

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