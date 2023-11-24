Erdoğan: Türkiye sığınılacak güvenli yuva, Türk özlenen

Erdoğan, İsrail'in saldırılarına tepki gösterirken "Vahşete ses çıkarmayanlar gibi soykırıma ve sömürüye bulaşmadık. Hiçbirine borçlu değiliz, tam aksine alacaklıyız" dedi. Gittiği ülkelerde şuna şahit olduğunu ifade eden Erdoğan "Türkiye, zor zamanlarda sığınılacak güvenli yuva demektir. Türk ise özlenen, yolu gözlenendir" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni’ne katıldı. Türkiye’nin 22,9 milyar dolar ile en yüksek ekim ihracatına ulaştığını bildiren Erdoğan “Ekim ayı itibariyle son 12 aylık ihracatımız ise 254,8 milyar doları buldu. Yıllık cari dengede son 2 ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağladık. Bittik, battık, mahvolduk diyenlere aldırmadan çalıştık, ter döktük, gayret ettik, hamd olsun çabalarımızın meyvesini de rekor ihracat rakamlarına ulaşarak topladık” dedi.

“MAZLUM COĞRAFYALARA SIRTIMIZI DÖNMEYECEĞİZ”

Erdoğan ardından İsrail’in Gazze’ye dönük saldırılarına değindi, şu mesajları verdi:

– Ülkemizi yurt dışında kötüleyerek siyasi rant peşinde koşan muhterislerin heveslerini vatanımıza sahip çıkarak kursaklarında bıraktık. Bundan sonra da aynısını yapacağız. 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını süratle sararken hedeflerimizden asla kopmadık, kopmayacağız. Bu dönemde millet olarak mazlum ve mağdur coğrafyalara sırtımızı dönmeyeceğiz.

– Balkanlara, Kafkaslara, Türk dünyasındaki soydaşlarımıza sahip çıkıyorsak, 7 Ekim’den İsrail’in vahşi saldırıları altında can veren Gazzeli kardeşlerimizin derdiyle de aynı şekilde dertleneceğiz. Allah’a hamd olsun tarihimizin hiçbir döneminde zulme rıza göstermedik.

“HİÇBİR BAGAJIMIZ OLMADI”

– Bugün İsrail’in vahşetine ses çıkarmayanlar gibi soykırıma ve sömürüye bulaşmadık. İnsanımızın başını öne eğecek, utanacak, çekinecek, birileri tarafından önümüze konacak hiçbir bagajımız olmadı. Biz bunların hiçbirine borçlu değiliz, tam aksine alacaklıyız. Alnımız ak, başımız dik yürüdük.

– Gittiğimiz her ülkede şu hakikate her defasında şahit oluyoruz. Türkiye, zor zamanlarda sığınılacak güvenli yuva demektir. Türk ise, özlenen, yolu gözlenendir. Ayak izinin olduğu her yerde hayırla, hasretle yad edilendir. Tarihin bizlere yüklediği sorumluluğun bilinciyle ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Ne surette olursa, yolda kalanlardan olmayacağız. (DHA)

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